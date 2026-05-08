Ataques cruzados entre EEUU e Irán elevan la tensión en Oriente Medio

El Mando Central estadounidense aseguró este viernes que sus fuerzas impiden que 70 petroleros entren o salgan de los puertos iraníes.

Ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos en las últimas horas elevaron la tensión en Oriente Medio, mientras Washington espera una respuesta de Teherán a su última propuesta de paz para poner fin a la guerra.

Según el ejército estadounidense, sus tropas dispararon contra dos petroleros con bandera iraní y los dejaron fuera de servicio cuando intentaban violar el bloqueo de los puertos iraníes.

Un F/A-18 Super Hornet de la Marina estadounidense “neutralizó ambos petroleros tras disparar municiones de precisión”, impidiendo que los buques entraran en Irán, señaló el Comando Central de Estados Unidos en X.

La agencia iraní Fars informó sobre “enfrentamientos esporádicos” en el estrecho de Ormuz, pese al alto el fuego oficialmente en vigor.

Poco antes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, acusó a Estados Unidos de una “violación flagrante” del alto el fuego y aseguró que las fuerzas iraníes dieron una “gran bofetada al enemigo”.

La noche anterior, el Mando Central de Estados Unidos afirmó que Irán lanzó misiles, drones y pequeñas embarcaciones contra tres buques de guerra estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz, aunque ninguno fue alcanzado.

Washington aseguró además que sus fuerzas destruyeron las amenazas “inminentes” y respondieron con ataques contra bases terrestres en Irán.

Por su parte, el mando militar central iraní, Khatam al-Anbiya, sostuvo que el enfrentamiento comenzó cuando buques estadounidenses atacaron un petrolero iraní que se dirigía hacia el estrecho de Ormuz y acusó a su rival de atacar zonas civiles.

Según Irán, los ataques alcanzaron las ciudades de Bandar Khamir y Sirik, ubicadas en el lado iraní del estrecho, además de la isla de Qeshm.

Teherán también afirmó que el ataque se realizó con la cooperación de “algunos países de la región”, sin precisar cuáles. Sin embargo, Emiratos Árabes Unidos informó que interceptó una salva de drones y misiles iraníes y reportó tres personas heridas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia al enfrentamiento y lo calificó como “una nimiedad” que, según dijo, no afecta el alto el fuego.

“Hoy se han metido con nosotros. Les hemos dado una buena paliza”, afirmó Trump.

Washington transmitió a Irán, a través de mediadores pakistaníes, una propuesta para extender la tregua y continuar las negociaciones sobre el conflicto iniciado hace diez semanas tras ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo esperar una respuesta iraní este viernes.

“Esperamos una respuesta de ellos hoy en algún momento”, declaró.

Mientras tanto, el portavoz de la cancillería iraní indicó que la propuesta continúa “en estudio” y que una decisión definitiva será anunciada públicamente, según la agencia ISNA.

Tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, Irán prácticamente cerró el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos respondió imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes.

Aunque el domingo Trump anunció una operación naval para reabrir el paso marítimo al comercio internacional, el martes optó por retomar las negociaciones diplomáticas.

El viernes, dos fuentes saudíes informaron a AFP que Arabia Saudita negó permiso al ejército estadounidense para utilizar sus bases y espacio aéreo en una eventual operación militar en Ormuz.

“Es algo inaceptable”

Esta semana, Irán creó una autoridad encargada de autorizar el tránsito por el estrecho de Ormuz y cobrar peajes a los buques que crucen la zona.

Rubio condenó la medida.

“Irán afirma ahora que es dueño de una vía navegable internacional, que tiene el derecho de controlarla (...) Eso es algo inaceptable que están tratando de normalizar”, declaró.

Según la Organización Marítima Internacional de la ONU, alrededor de 1,500 buques y 20,000 tripulantes internacionales permanecen bloqueados en la región del Golfo debido al conflicto.

El Mando Central estadounidense aseguró este viernes que sus fuerzas impiden que 70 petroleros entren o salgan de los puertos iraníes.

En el frente libanés del conflicto, el grupo proiraní Hezbolá afirmó haber lanzado misiles contra una base militar en el norte de Israel, en respuesta a recientes bombardeos israelíes.

Israel había atacado el miércoles por la noche un suburbio del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, por primera vez en casi un mes. En ese ataque murió un comandante del grupo.