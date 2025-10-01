'Varios barcos' de flotilla para Gaza fueron 'detenidos' sin incidentes, anuncia ministerio israelí

Israel detuvo "varios barcos" de la flotilla para Gaza sin incidentes, declaró este miércoles el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores, después de que los organizadores de la iniciativa humanitaria anunciaran que el grupo de navíos había sido interceptado por las fuerzas israelíes.

"Varios barcos de la flotilla (...) fueron detenidos con total seguridad y sus pasajeros están siendo transferidos a un puerto israelí", indicó el ministerio en X.

"Greta y sus amigos están sanos y salvos", agregó la cancillería, que incluyó en la publicación un breve video de la activista sueca Greta Thunberg recogiendo sus efectos personales, rodeada de hombres armados.