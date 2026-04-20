Irán mostrará 'nuevas cartas en el campo de batalla' si reinicia la guerra

Irán amenaza con una guerra larga. / AFP
AFP
20 de abril 2026 - 17:57

El poderoso presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió el lunes que Teherán tenía "nuevas cartas" en caso de un reinicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, a pocos días de que expire el cese del fuego de dos semanas.

"No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas y, en las últimas dos semanas, nos hemos estado preparando para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla", escribió en X Qalibaf, el principal negociador de Irán en las conversaciones con Estados Unidos.

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