Israel anuncia apertura permanente de paso de entrada de ayuda humanitaria a Gaza

El Programa Mundial de Alimentos d e la ONU afirmó en octubre que no había podido recoger cargamentos en el norte de Gaza desde que el cruce fue cerrado el 12 de septiembre.

Israel/Israel anunció que abrió el miércoles un paso fronterizo en el norte de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria suministrada por la ONU y otras organizaciones internacionales.

"El cruce de Zikim fue abierto hoy para la entrada de camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza", indicó en X el organismo del Ministerio de Defensa a cargo de asuntos civiles en los territorios palestinos, COGAT.

Al ser consultado por la AFP, un portavoz de COGAT dijo que el paso permanecería abierto "permanentemente" como el de Kerem Shalom en el sur de Gaza, por donde ha pasado el grueso de la ayuda desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

COGAT avisó también que la ayuda humanitaria que ingresa por Zikim, principal punto de acceso al norte de Gaza, estaría sujeta a los controles normales de seguridad antes de ingresar al territorio palestino.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU afirmó en octubre que no había podido recoger cargamentos en el norte de Gaza desde que el cruce fue cerrado el 12 de septiembre.

Los controles israelíes de seguridad y las restricciones para la entrada de un amplio número de bienes dificultan el envío de ayuda a Gaza, según los trabajadores humanitarios.

Una vez dentro de Gaza, llevar la ayuda a su destino final se complica debido a la destrucción de gran parte de la infraestructura en el territorio y el riesgo de saqueos.

"La apertura de cruces directos al norte es vital para asegurar que llegue suficiente ayuda a la gente lo antes posible", señaló la oficina humanitaria de la ONU (OCHA) en un reciente informe de situación.

Una entidad ligada a la ONU confirmó en agosto que el norte de Gaza enfrentaba condiciones de hambruna, aunque COGAT lo negó.