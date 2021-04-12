Israel acusa a Irán de engañar a sus ciudadanos en Instagram para secuestrarlos

Los servicios secretos israelíes acusaron el lunes a Irán de crear falsas cuentas de mujeres en Instagram para engatusar y secuestrar a ciudadanos de Israel, después de que Teherán prometiera con responder a un ataque contra una planta nuclear imputado a Israel.

Según el Shin Beth, el servicio de inteligencia interior israelí, que afirma que llevó a cabo una investigación con el Mossad (servicios secretos externos), responsables iraníes crearon "perfiles ficticios de mujeres" en Instagram "que afirmaban trabajar en el comercio internacional o en el turismo".

"Esos perfiles contactan con ciudadanos israelíes, organizan encuentros románticos o comerciales con ellos en el extranjero [...] para engañarlos y secuestrarlos", afirmó en un comunicado el Shin Beth, precisando que esas actividades se llevaban a cabo en Turquía, Europa, África y algunos países árabes.

Las informaciones que condujeron a esa acusación contra Irán "no se pueden compartir con los medios", declaró a la AFP un responsable israelí, que pidió el anonimato.

"Al menos ha habido un caso de un ciudadano que se fue al extranjero para ver a alguien pero fue advertido por los servicios secretos y regresó al país", agregó.

Esta denuncia llegó después de que el lunes, las autoridades iraníes culparan a Israel, archienemigo de Teherán, de haber saboteado el complejo nuclear de Natanz, prometiendo "venganza".

El domingo, Irán anunció que en esa instalación, en el centro del país, se registró un "accidente", calificado de acto "terrorista", que provocó un "apagón" pero sin comportar víctimas o "contaminación".

En la planta afectada, Irán empezó a probar el sábado nuevos conjuntos conectados de centrifugadoras para enriquecer uranio.