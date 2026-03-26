Dos muertos y tres heridos por la caída de restos de un misil interceptado en Abu Dabi

"El incidente causó la muerte de dos personas no identificadas, tres heridos y daños en varios automóviles", indicó el servicio de información de la ciudad en la red social X.

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos/Dos personas murieron y tres resultaron heridas por la caída de escombros de un misil interceptado en las afueras de Abu Dabi, informó este jueves la oficina de prensa del gobierno de la capital de Emiratos Árabes Unidos.

"El incidente causó la muerte de dos personas no identificadas, tres heridos y daños en varios automóviles", indicó el servicio de información de la ciudad en la red social X.

Irán continúa este jueves con sus ataques de represalia contra Israel y los países del Golfo, a los que acusa de servir como plataformas de lanzamiento para los ataques estadounidenses, en medio de una guerra regional que alcanzó su vigésimo séptimo día.