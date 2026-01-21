El petróleo sube ante interrupciones de la producción en Kazajistán

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entregar en marzo subió un 1,53%, hasta los 64,92 dólares.

Los precios del petróleo subieron el martes ante las alteraciones de producción en Kazajistán y los temores de una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa en el marco de las intenciones de Donald Trump de comprar la isla danesa de Groenlandia.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entregar el mismo mes subió un 1,51%, hasta los 60,34 dólares.

"El mercado reacciona a los acontecimientos en Kazajistán, donde varios incendios han provocado problemas de producción", señaló a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

La empresa "Tengizchevroil ha interrumpido temporalmente la producción en sus yacimientos de Tengiz y Korolev después de que se declararan dos incendios en generadores eléctricos", precisaron los analistas de ING, al señalar que el productor extrajo unos 890.000 barriles diarios de estos sitios en los primeros nueve meses de 2025.

Las tensiones entre Washington y Bruselas se intensificaron durante el fin de semana después de que Trump amenazara a ocho países europeos con nuevos aranceles aduaneros hasta que Estados Unidos se anexe Groenlandia.

El dólar se debilitó tras estas declaraciones, "lo que podría empujar a la gente a comprar petróleo", señala Lipow.