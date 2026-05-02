Díaz Canel denuncia el 'nivel peligroso' de las amenazas de Trump contra Cuba

El mandatario estadounidense reiteró su amenaza de "tomar el control" de Cuba el viernes durante un discurso en Florida, sugiriendo que un portaaviones estadounidense podría hacer escala allí "de regreso de Irán".

La Habana, Cuba/Las amenazas de agresión militar de Donald Trump contra Cuba han alcanzado un nivel peligroso y sin precedentes, denunció el sábado el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e hizo un llamado a la comunidad internacional para que reaccione.

El mandatario estadounidense reiteró su amenaza de "tomar el control" de Cuba el viernes durante un discurso en Florida, sugiriendo que un portaaviones estadounidense podría hacer escala allí "de regreso de Irán".

"El presidente de Estados Unidos eleva sus amenazas de agresión militar contra #Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes", reaccionó Díaz Canel en X.

"La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de Estados Unidos, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación", agregó.

"Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional", añadió el dirigente cubano.

Según el jefe de Estado cubano, una intervención militar estadounidense tendría como objetivo principal "satisfacer" los intereses de la comunidad cubana en el exilio en Florida.

Las declaraciones de Donald Trump en Florida, hogar de la mayor diáspora cubana, se produjeron apenas unas horas después de que firmara una orden ejecutiva endureciendo las sanciones contra La Habana y las entidades que colaboran con la isla caribeña.

El magnate republicano, que desde principios de año aplica una política de máxima presión contra la isla comunista, considera que Cuba sigue representando una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Además del embargo vigente desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de un cambio de régimen en La Habana, ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla desde enero, permitiendo la entrada al país únicamente a un petrolero ruso.

El viernes, una marcha realizada frente a la embajada estadounidense en La Habana denunció las amenazas de agresión provenientes del gobierno de Trump.

En la manifestación participaron, entre otros dirigentes cubanos, Díaz Canel y el expresidente Raúl Castro, de 94 años.