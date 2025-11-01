Miles marchan en Argentina por orgullo LGBTQ y contra políticas de Milei

La movilización , convocada por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ , se desarrolló bajo el lema "Frente al odio y la violencia: más orgullo y unidad".

Buenos Aires, Argentina/Decenas de miles de personas participaron este sábado en Buenos Aires en la 34ª Marcha del Orgullo LGBTQ Argentina, que recorrió el centro de la ciudad con consignas en defensa de los derechos de la diversidad sexual y críticas al gobierno de Javier Milei.

La movilización, convocada por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ, se desarrolló bajo el lema "Frente al odio y la violencia: más orgullo y unidad". El desfile partió desde la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, y culminó frente al Congreso Nacional, con discursos y conciertos.

"Hoy en día con el gobierno actual hay mucho odio. Se ve en la calle y en las redes sociales. Por eso estar acá defendiendo nuestros derechos y lo que somos está muy bueno", dijo a la AFP Nahuel Vassallo, empleado y estudiante universitario de 22 años.

Desde su asunción en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, disolvió el Instituto Nacional contra la Discriminación y suprimió 13 programas contra la violencia de género del Ministerio de Justicia, entre otros recortes.

"Este desmantelamiento se da en un contexto de intensificación de discursos que incitan al odio y a la violencia. Incluso desde las máximas autoridades del país", señaló a la AFP María Paula García, coordinadora de Igualdad y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.

En enero, en un discurso en el Foro Económico de Davos, Milei aseguró que el "feminismo radical" pretende "privilegios" y criticó el concepto de femicidio y lo que llama "ideología de género", cuyas "versiones más extremas" constituyen "abuso infantil". Días después, miles en Argentina se manifestaron en repudio.

Entre los cientos de carteles de la tarde de este sábado, el más repetido era el que proclamaba: "No hay orgullo sin justicia".

Los crímenes de odio contra lesbianas, gais, bisexuales y personas trans aumentaron en Argentina un 70% en la primera mitad de 2025, frente al mismo periodo del año pasado, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+.

Un crimen que conmocionó al país ocurrió en mayo de 2024, cuando un hombre atacó a cuatro mujeres lesbianas con un explosivo casero en Buenos Aires. Tres murieron y la sobreviviente sigue pidiendo justicia.

"Siento que ahora es más peligroso para nosotros. El clima está más denso", dijo a la AFP desde la marcha Karina Fernández, de 22 años, camarera.

La movilización incluyó decenas de carrozas de organizaciones sociales y políticas, repletas de activistas que bailaban y cantaban. Eran verdaderos escenarios móviles.

La cantante británica Dua Lipa, que dará un concierto en Buenos Aires la próxima semana, envió saludos y apoyo en un video transmitido en uno de los escenarios de la movilización.

Entre la multitud se mezclaban familias, activistas, estudiantes y turistas extranjeros que se unieron a la celebración, en una jornada de música, danza y performances de artistas locales.