Un millón de mujeres y niñas desatendidas tras recortes en ayuda humanitaria

Basado en las respuestas de 855 oenegés en 52 países afectados por crisis y conflictos.

Al menos un millón de mujeres y niñas se quedaron sin ayuda desde enero de 2025 debido a los recortes presupuestarios en los organismos que intervienen en situaciones de crisis, alerta este viernes un informe de ONU Mujeres.

Las organizaciones humanitarias enfrentan importantes recortes en la ayuda internacional, especialmente desde el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.

"Alrededor de 120 millones de mujeres y niñas necesitan ayuda humanitaria", afirma ONU Mujeres.

Basado en las respuestas de 855 oenegés en 52 países afectados por crisis y conflictos, el reporte revela que nueve de cada diez de estas organizaciones "ya no pueden satisfacer las necesidades actuales, como consecuencia de la mayor disminución anual jamás registrada en la ayuda pública al desarrollo".

"Las organizaciones de mujeres que están en riesgo de cierre se encuentran en la primera línea de las crisis humanitarias más graves del mundo", advierte.

En países como Afganistán, República Democrática del Congo y Haití intervienen "donde los actores internacionales no pueden hacerlo y permanecen en el terreno mucho después de que la atención mundial se haya desviado hacia otros temas", explica en un comunicado Sofia Calltorp, jefa de Acción Humanitaria de ONU Mujeres.

Mientras "las necesidades alcanzan niveles históricos", el personal del 65% de las organizaciones dirigidas por mujeres trabaja sin remuneración para garantizar la continuidad de los servicios, sentencia.