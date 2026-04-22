Motín en cárcel venezolana deja cinco muertos

Las autoridades penitenciarias no detallaron las razones del conflicto, tampoco si hubo heridos.

Al menos cinco prisioneros murieron durante un motín en una cárcel de máxima seguridad en Venezuela, informó el martes el ministerio de Servicio Penitenciario.

Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios y el control que ejercen grupos delictivos.

El lunes "se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín" en la cárcel Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, informó el ministerio de Servicio Penitenciario en un comunicado difundido en redes.

"Deja como resultado el fallecimiento de cinco personas privadas de libertad", añade el escueto texto.

Las autoridades penitenciarias no detallaron las razones del conflicto, tampoco si hubo heridos.

La Fiscalía venezolana anunció la víspera una investigación sobre el incidente.

La cárcel consta de tres instalaciones: Yare I, II y III.

En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

Decenas de presos fueron trasladados a Yare III tras estas operaciones.

La instalación vecina, Yare II, sirve como prisión política.

La semana pasada al menos 46 presos políticos vinculados con la industria petrolera fueron excarcelados de ese centro de detención, constató un equipo de la AFP.

La oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró 105 muertes en cárceles venezolanas durante 2024 vinculadas con las precarias condiciones de reclusión.