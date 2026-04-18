Muere un casco azul francés en Líbano y Macron acusa a Hezbolá

Los combates en Líbano -uno de los frentes de la guerra en Oriente Medio- han provocado que la misión de la ONU haya sido blanco repetidamente tanto de fuerzas israelíes como de Hezbolá que causaron la muerte de tres soldados indonesios.

París, Francia/Un soldado francés murió y otros tres resultaron heridos en un ataque el sábado contra cascos azules de la ONU en Líbano que, al parecer, fue llevado a cabo por el movimiento proiraní Hezbolá, declaró el presidente francés Emmanuel Macron.

"Todo apunta a que Hezbolá es responsable", escribió en X, instando a las autoridades libanesas a detener a los responsables.

Macron pidió a los dirigentes libaneses "garantizar la seguridad de los soldados de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano" (FINUL) en conversaciones con el presidente y el primer ministro del país, según el Elíseo.

"Una primera evaluación indica que los disparos procedían de actores no estatales", probablemente Hezbolá, dijo también la FINUL en un comunicado.

Sin embargo, el movimiento proiraní negó "cualquier vínculo" con el incidente con los cascos azules y reclamó prudencia "antes de atribuir responsabilidades".

Israel y Líbano acordaron el jueves un alto el fuego de diez días para negociar el fin de seis semanas de guerra entre Israel y el grupo respaldado por Irán, Hezbolá.

Los combates en Líbano -uno de los frentes de la guerra en Oriente Medio- han provocado que la misión de la ONU haya sido blanco repetidamente tanto de fuerzas israelíes como de Hezbolá que causaron la muerte de tres soldados indonesios.

El soldado fallecido, identificado como el sargento Florian Montorio, fue sorprendido en una "emboscada" cuando su unidad se dirigía a un puesto de la FINUL y murió por un "disparo directo", indicó la ministra de las Fuerzas Armadas de Francia, Catherine Vautrin, en X.

Explicó que el puesto al que se dirigían había quedado "aislado durante varios días por los combates en la zona".

La emboscada fue perpetrada "por un grupo armado a muy corta distancia", añadió.

Vautrin señaló además que Montorio fue "recogido por sus compañeros bajo los disparos", pero no lograron reanimarlo.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó el ataque y prometió llevar a los responsables ante la justicia.

Las patrullas de FINUL operan en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, donde ambos bandos combaten desde el mes pasado. Hezbolá arrastró en marzo a Líbano en la guerra en Oriente Medio con lanzamientos de cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

Los cascos azules de la ONU han actuado durante décadas como fuerza de separación entre Líbano e Israel, aunque su mandato concluye a finales de este año.