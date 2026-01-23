Mueren siete personas tras explosión en un laboratorio de coca en Colombia

Según las primeras investigaciones, un cilindro de gas explotó mientras cocinaban la droga en el territorio indígena awá.

Una explosión en un laboratorio de cocaína dejó siete muertos y diez heridos en el Pacífico colombiano, en una zona cercana a la frontera con Ecuador, informó la policía este viernes.

Según las primeras investigaciones, un cilindro de gas explotó mientras cocinaban la droga en el territorio indígena awá, a unos 60 km del municipio de Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), zona de producción de cocaína y con fuerte presencia de grupos armados ilegales.

El hecho se registró "en la madrugada del 23 de enero", dijo sin dar más detalles el coronel de la policía John Jairo Urrea, en un video compartido con medios locales.

Las víctimas trabajaban para una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016 y que dialoga con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

"Por fallas humanas y al manipular unos cilindros de gas (...) el lugar se incendió en cuestión de segundos", reivindicó el grupo ilegal en un comunicado.

El departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, ha sido por décadas crucial en la producción de coca y en el tráfico de la droga hacia Estados Unidos.

Allí los grupos dedicados al narcotráfico ejercen un fuerte control con el apoyo de los carteles mexicanos.

"¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?", reclamó este viernes el presidente Petro desde Tumaco, en un discurso contra los cultivos ilícitos.

El presidente de Ecuador, el conservador Daniel Noboa, inició el miércoles una guerra comercial con Colombia con un arancel del 30% tras acusar al gobierno de Petro de no hacer suficiente contra el narcotráfico en la frontera común.

Petro aplicó la misma tarifa al país vecino y defendió su lucha contra los grupos ilegales.

Tras un año de acusaciones similares por parte de Estados Unidos, el presidente colombiano viajará a Washington y se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el 3 de febrero para hablar sobre cómo combatir al narcotráfico conjuntamente.