Saldo de muertos por la tormenta tropical Bualoi asciende a 11 en Filipinas

Los científicos advierten de que las tormentas son cada vez más poderosas a medida que el planeta se calienta debido a los efectos del cambio climático provocado por el ser humano.

El número de muertos por la severa tormenta tropical Bualoi ascendió este sábado a 11 en Filipinas, mientras el fenómeno se acerca a Vietnam, informaron las autoridades.

Bualoi embistió el viernes las pequeñas islas del centro de Filipinas, donde derribó árboles y torres de alta tensión, arrancó techos de casas y causó inundaciones y la evacuación de 400.000 personas.

Una de las zonas más afectadas fue la pequeña isla de Biliran, donde murieron ocho personas y dos siguen desaparecidas, informó por teléfono a la AFP el responsable provincial ante catástrofes, Noel Lungay.

"Hubo inundaciones generalizadas y algunas carreteras seguían bajo el agua a primera hora de hoy", dijo.

"Los evacuados están empezando a regresar a sus hogares a medida que mejora el clima", añadió.

La oficina de protección civil de la capital Manila informó anteriormente de otras tres muertes en las islas cercanas de Masbate y Ticao, entre ellas dos personas sepultadas por un árbol y un muro derribados por los fuertes vientos.

Catorce personas siguen desaparecidas en el centro de Filipinas, añadió la dependencia sin dar más detalles, mientras que más de 200.000 permanecían en albergues.

Bualoi llegó tras el supertifón Ragasa, que causó el fallecimiento de 14 personas en el norte de Filipinas.

La tormenta atraviesa este sábado el mar de China Meridional con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, informó el servicio meteorológico estatal de Filipinas.

Se prevé que llegue a la costa central de Vietnam el domingo por la tarde.

Los científicos advierten de que las tormentas son cada vez más poderosas a medida que el planeta se calienta debido a los efectos del cambio climático provocado por el ser humano.