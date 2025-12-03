Nasralla amplía la ventaja sobre el candidato apoyado por Trump en presidenciales de Honduras

Con resultados a cuentagotas, el desenlace de las elecciones generales mantiene en vilo a este empobrecido país.

El presentador de televisión Salvador Nasralla amplió su ventaja este miércoles sobre el empresario Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, en el caótico escrutinio de las elecciones presidenciales de Honduras.

Los derechistas Nasralla y Asfura se mantienen en empate técnico, tres días después de los comicios cuyo conteo de votos ha estado marcado por problemas técnicos y temores de fraude.

Con resultados a cuentagotas, el desenlace de las elecciones generales mantiene en vilo a este empobrecido país, golpeado por la violencia del narcotráfico, las pandillas y la corrupción.

Con 79% de actas escrutadas, Nasralla, del Partido Liberal (PL), obtiene 40,34% de los sufragios frente a 39,57% de Asfura, del Partido Nacional (PN), según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El CNE interrumpió la madrugada del lunes la divulgación de datos, cuando Asfura llevaba una leve ventaja sobre Nasralla, lo que provocó que Trump amenazara con "consecuencias graves" para Honduras si decidían "cambiar los resultados".

La difusión se reanudó al mediodía del martes con una leve ventaja de Nasralla. En Honduras, donde las presidenciales son a una sola vuelta, se puede proclamar al ganador con solo un voto de diferencia.

"Es una falta de respeto para todos los hondureños que fuimos a votar y salen con esto que hay problemas con el sistema (de resultados). Para mí que hay algo raro", dijo a la AFP Katherin Matías, de 21 años, en la universidad de Tegucigalpa donde estudia Derecho.

El CNE explicó que el escrutinio se había detenido el lunes en el 57% de las actas por "problemas técnicos" de la empresa colombiana ADS, contratada para el procesamiento y divulgación de los datos.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, aseguró que el recuento se hace ahora de forma manual, se revisan inconsistencias de actas y se escrutan las que están llegando de lugares remotos del país. "Habrá resultados definitivos y legítimos", prometió.

Debido a ello, la declaratoria del ganador podría tardar días. El CNE, cuya credibilidad suele ser cuestionada al estar controlado por los partidos políticos, dispone legalmente de un mes para hacerlo.

Triunfo de la derecha

Cualquiera que sea el ganador, las elecciones, en las que también fueron elegidos diputados y alcaldes, marcaron el retorno de la derecha tras cuatro años de gobierno de izquierda.

Trump se convirtió en protagonista en la recta final del proceso con su respaldo a Asfura, empresario de la construcción de 67 años a quien considera "amigo de la libertad".

El mandatario estadounidense tilda a Nasralla de "casi comunista" porque ocupó un alto cargo en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Nasralla, narrador deportivo de 72 años, rompió luego con Castro y se declara admirador de los presidentes derechistas de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele.

Los comicios representaron un castigo a la izquierda en medio de la polarización política, secuela del golpe de Estado que derrocó en 2009 al presidente Manuel Zelaya, un liberal que luego se alió con la Venezuela de Hugo Chávez.

La presidenta Castro, esposa de Zelaya y cercana al gobierno venezolano, ha sido criticada por incumplir promesas de empleo, austeridad y combate al nepotismo, pues varios de sus familiares ocupan puestos en el gobierno.

"Lo vivimos con mucha incertidumbre (el recuento lento). Pero quiero que gane cualquiera de los dos para sacar al familión", aseguró a la AFP Irvin Zúñiga, enfermero de 29 años.

La candidata del oficialismo, Rixi Moncada, de 60 años, quedó relegada con 19,02% de los votos.

"¡Mi condena es injusta!"

Trump también agitó el proceso al indultar y liberar el lunes al expresidente Juan orlando Hernández (2014-2022), antiguo líder del PN, condenado el año pasado a 45 años de prisión por narcotráfico.

"La situación para él no es fácil debido a la inseguridad, a las amenazas que tiene contra su vida", dijo en entrevista con la AFP Ana García, esposa de Hernández, al señalar que su marido no piensa por ahora viajar a Honduras.

Hernández, abogado de 57 años, envió una carta de cuatro páginas a Trump en la que culpa de su condena al gobierno de Joe Biden y sostiene que estuvo basada en declaraciones no corroboradas de narcos convictos. "Mi condena es injusta", escribió.

"Al igual que usted, presidente Trump, he sufrido persecución política", añadió Hernández, al pedirle corregir una "grave injusticia".

Por ahora sigue siendo incierto si la intervención del mandatario estadounidense influyó en los resultados.