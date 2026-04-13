Netanyahu apoya el bloqueo naval de Trump contra Irán

Las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron que comenzarían el lunes un bloqueo de todos los puertos iraníes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó este lunes su apoyo al bloqueo de los puertos iraníes dispuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Irán ha violado las normas (de las negociaciones de paz en Pakistán), el presidente Trump ha decidido imponer un bloqueo naval", declaró Netanyahu durante el Consejo de Ministros, según un video difundido por su oficina.

"Nosotros apoyamos por supuesto esta postura firme y estamos en constante coordinación con Estados Unidos", dijo.

Las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron que comenzarían el lunes un bloqueo de todos los puertos iraníes, después de que las conversaciones mantenidas el fin de semana con Teherán concluyeran sin acuerdo.

Trump había anunciado en las redes sociales que bloquearía la estratégica ruta comercial del estrecho de Ormuz, que ha exigido a Teherán reabrir por completo, después de que el vicepresidente JD Vance abandonara las fallidas negociaciones con una delegación iraní en Islamabad.

Los militares estadounidenses indicaron que el bloqueo comenzaría a las 14H00 GMT, y se aplicaría a todos los buques que salgan de puertos iraníes o intenten atracar en ellos a ambos lados de esta vía fluvial clave.

Netanyahu dijo que Teherán había violado desde el principio los términos de las conversaciones, y explicó que Vance le había informado tras la conclusión de las negociaciones en Islamabad.

"La ruptura se produjo por parte de los estadounidenses, que no pudieron tolerar la flagrante violación por parte de Irán de los términos para entablar negociaciones", dijo Netanyahu al gabinete.

"El acuerdo era que habría un alto el fuego y que los iraníes abrirían de inmediato el estrecho. No lo hicieron. Los estadounidenses no pudieron aceptar esto".

Netanyahu agregó que Vance le había dicho que la "cuestión central" para Trump era la retirada de todo el uranio enriquecido de Irán y "garantizar que no haya más enriquecimiento en los próximos años -incluso en las próximas décadas-, ningún enriquecimiento dentro de Irán".

"Esa es su prioridad, y por supuesto también es importante para nosotros", añadió Netanyahu.

El primer ministro estimó más tarde en una jornada conmemorativa del Holocausto que Israel y Estados Unidos habían dado "el más duro golpe" de la historia a Irán.

"Si no hubiéramos actuado, nombres como Natanz, Fordo, o Isfahan (...) habrían podido permanecer para siempre asociados a la infamia, como Auschwitz, Treblinka, Majdanek y Sobibor", afirmó al comparar sitios nucleares iraníes con campos nazis en la Segunda Guerra Mundial.