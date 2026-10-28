Netanyahu encabeza las elecciones en Israel, pero sin mayoría

Los resultados parciales sugieren que el bloque de Eisenkot tendría suficientes escaños para obtener la mayoría si alcanzara un acuerdo de coalición con las formaciones árabes, pero gran parte de sus miembros se muestran reacciones a esta opción durante la campaña electoral.

La coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu aventaja a la oposición este miércoles, tras el recuento de dos tercios de los votos de las elecciones legislativas en Israel, pero por el momento sin mayoría para gobernar.

El martes, los preferidos acudieron masivamente a las urnas para dar un veredicto sobre el gobierno de Netanyahu, el primer ministro más longevo que ha llevado a Israel hacia la extrema derecha y ha desatado una ola de guerras en respuesta a los ataques del movimiento islamista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023.

Tras la votación, tanto Netanyahu como su rival, el centrista Gadi Eisenkot, prometieron cada uno formar un gobierno, a pesar de que no se prevé que alguno de ellos obtenga la mayoría.

Tras el recuento del 66,3 % de los votos, el bloque de derecha y extrema derecha de Netanyahu logró 54 de los 120 escaños del Parlamento. La coalición opositora de Eisenkot contaba con 48 y los partidos árabes, con 18.

Sin embargo, es probable que estos resultados parciales cambien con el transcurso de las horas.

Las encuestas a pie de urna daban a Eisenkot, un exjefe militar y novato en la política, ya su bloque un empate técnico con el bando de Netanyahu, ambos con alrededor de 51 escaños y muy lejos del umbral necesario para controlar el Legislativo.

Los votantes de los partidos árabes israelíes acudieron en masa a las urnas en contra de Netanyahu, quien ha advertido sin cesar que esa minoría debilitará la orientación nacionalista judía hacia la que ha llevado al país.

Los resultados parciales sugieren que el bloque de Eisenkot tendría suficientes escaños para obtener la mayoría si alcanzara un acuerdo de coalición con las formaciones árabes, pero gran parte de sus miembros se muestran reacciones a esta opción durante la campaña electoral.

Sin embargo, Yair Golan, líder del principal partido de izquierda de Israel e integrante del bloque de Eisenkot, hizo precisamente ese llamado este miércoles.

"No debemos aceptar más la división racista de Netanyahu entre votos judíos y votos árabes", escribió en X. "Tenemos una responsabilidad. Y tenemos la oportunidad de formar un gobierno de cambio en asociación con los ciudadanos árabes de Israel", añadió.

Eisenkot había dicho durante la campaña que no gobernaría con legisladores árabes israelíes, haciéndose eco de la postura de Netanyahu, quien parecía que un gobierno dependiente de los votos árabes carecería de legitimidad.

Los diputados árabes podrían brindar apoyo a Eisenkot en votaciones parlamentarias para mantener un gobierno de minoría sin unirse a una coalición.

- Sin mayoría -

Ante la ausencia de la mayoría de cualquiera de los bandos, podrían avecinarse semanas de negociaciones para armar alianzas e incluso nuevas elecciones si estas fracasan.

Pero un empate podría beneficiar a corto plazo a Netanyahu, quien permanecería como primer ministro interino hasta que se forme un nuevo gobierno.

Se espera que los resultados completos estén disponibles el jueves por la noche o el viernes por la mañana.

Netanyahu, al saludar a sus entusiastas seguidores en un centro de convenciones de Jerusalén, prometió un "gobierno de derecha fuerte" y afirmó que la "mayoría judía y sionista debe unirse".

El primer ministro, de 77 años y quien ha gobernado a Israel de manera intermitente durante casi dos décadas, fue inusualmente breve y no se atribuyó directamente la victoria.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a los periodistas este miércoles que su respaldo a Netanyahu había ayudado "mucho" al primer ministro en los comicios.

- "El cambio" -

Eisenkot, al dirigirse a sus seguidores en Tel Aviv, lanzó una advertencia velada al primer ministro, quien, según analistas, podría aprovechar una guerra para impulsar un gobierno de unidad.

"Ni se te ocurre utilizar la seguridad de Israel con multas políticas", lanzó. Calificó a Netanyahu de "primer ministro interino, sin mandato ni la confianza del pueblo".

Las elecciones se llevaron a cabo en un momento en que Israel se ve cada vez más aislado en la escena mundial, debido a la guerra en Irán y la campaña militar en Gaza, el aumento vertiginoso de la construcción de asentamientos y la violencia en la Cisjordania ocupada.

Eisenkot comparte muchas de las opiniones de Netanyahu en materia de seguridad y ha respaldado la ofensiva en Gaza tras el 7 de octubre, territorio que quedó reducido a escombros.

Sin embargo, se ha comprometido a crear un ambiente más inclusivo dentro de Israel y frenar a los colonos violentos en Cisjordania.

Tras una participación de casi el 78%, la más alta desde 1999, Eisenkot dijo que sería un error celebrar una segunda votación y se comprometió a trabajar "rápidamente" para formar un gobierno.

La gente "ha votado por el cambio", afirmó en un discurso ante sus seguidores en un estadio de Tel Aviv. "Un líder digno aceptaría el voto de censura del pueblo y anunciaría hoy mismo su retiro de la vida política".

Por otro lado las listas árabes israelíes dieron la sorpresa, según las encuestas a pie de urna, que les atribuyen 18 o 19 escaños, lo que supone un fuerte avance.

Los árabes israelíes, también conocidos como ciudadanos palestinos de Israel, representan alrededor del 21% de la población del país.