Netanyahu niega haber querido ofender a cristianos al comparar a Jesús con Gengis Kan

Muchos creyentes se ofendieron por la comparación entre Jesucristo, Dios hecho hombre para los cristianos y "príncipe de la paz", y Gengis Kan, fundador en el siglo XIII del imperio mongol.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se defendió este viernes de haber tenido la intención de ofender a los cristianos comparando a Jesús con Gengis Kan y negó haber "denigrado" a Cristo.

"Más desinformación (esta vez) sobre mi actitud hacia los cristianos", escribió en X.

"Seamos claros, no menosprecié a Jesucristo durante mi rueda de prensa" sino todo lo "contrario, cité al gran historiador estadounidense Will Durant", añadió el primer ministro.

Este "ferviente admirador de Jesucristo", indicó Netanyahu, "afirmaba que la moralidad, por sí sola, no basta para garantizar la supervivencia".

"No he querido ofender a nadie", insistió.

El jueves por la noche, Netanyahu había declarado, citando un libro de Durant: "La Historia demuestra que, lamentablemente y tristemente, Jesucristo no tiene ninguna ventaja sobre Gengis Kan. Porque si eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente despiadado, lo suficientemente poderoso, el mal prevalecerá sobre el bien".

Este comentario provocó una avalancha de críticas en las redes sociales.

Muchos creyentes se ofendieron por la comparación entre Jesucristo, Dios hecho hombre para los cristianos y "príncipe de la paz", y Gengis Kan, fundador en el siglo XIII del imperio mongol y cuyas hordas devastaron Asia, desde los confines de China hasta el Mediterráneo.

La declaración de Netanyahu "es ofensiva en varios niveles", reaccionó en X Munther Isaac, pastor palestino de Belén.

"No se limita a comparar a Jesús con Gengis Kan, también sugiere que el camino de Jesús es ingenuo, mientras que un enfoque implacable, donde la fuerza prevalece sobre el derecho (...) sería, en última instancia, lo que permite que el bien triunfe sobre el mal", añadió.

"Netanyahu y sus partidarios sionistas cristianos se burlan de la ética de Jesús", escribió el reverendo luterano.

En la misma rueda de prensa, el jefe del gobierno israelí justificó el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán lanzado el 28 de febrero, que desató una guerra regional.

Según él, era la mejor forma de garantizar la seguridad, no solo de Israel, sino del mundo entero contra lo que él califica de amenaza nuclear y balística iraní.