BAC se consolida como el segundo banco de Panamá tras integrar Multibank
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Esta integración representa la operación bancaria de mayor escala realizada en Panamá en más de diez años.
Ciudad de Panamá, Panamá/BAC Panamá completó hoy la fusión operativa con Multibank, marcando el inicio de una nueva etapa para sus clientes, colaboradores y para el país. Tras la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá, BAC y Multibank operan ahora como una sola entidad, tras concluir el proceso de integración.
Con activos combinados superiores a US$45 mil millones y una cartera de crédito que supera los US$32 mil millones, BAC Panamá se posiciona como el segundo banco de la plaza por tamaño de activos y cartera.
Como resultado de la fusión, Panamá amplía su peso dentro de la red regional del Grupo BAC, al representar cerca del 31% de la cartera y de los depósitos del grupo, frente al 21% y 23%, respectivamente, antes de la adquisición, reforzando su relevancia estratégica dentro de la organización. La entidad forma parte de una plataforma financiera regional con grado de inversión, respaldada por una trayectoria sólida y estándares rigurosos de gestión y gobierno corporativo.
“Hoy iniciamos una nueva etapa con responsabilidad y entusiasmo. Agradecemos la confianza de nuestros clientes, el acompañamiento del regulador y el compromiso extraordinario de los equipos de BAC y Multibank que hicieron posible esta fusión”, señaló Ramón Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC Panamá.
La integración ha sido posible gracias al profesionalismo, la capacidad técnica y el compromiso de los equipos de ambas organizaciones, quienes durante los últimos meses trabajaron de manera coordinada en la preparación operativa, tecnológica, comercial y cultural del proceso.
A partir de hoy, los clientes que formaban parte de Multibank pasan a ser clientes de BAC, accediendo de forma progresiva a una propuesta de valor ampliada que combina la experiencia, el conocimiento local y la solidez de ambas instituciones.
Esta integración se traduce en beneficios concretos: una red de sucursales más amplia, con presencia en nueve de las diez provincias del país; una mayor disponibilidad de ATMs, incluyendo retiros sin tarjeta y ATMs Full para depósitos de efectivo; una banca móvil robusta y en constante evolución, que facilita la gestión de productos y servicios de forma ágil y segura; y una oferta integral de soluciones financieras sostenibles con enfoque en valor económico, social y ambiental, reforzando su compromiso de acompañar a sus clientes en cada etapa, brindando mayor cercanía, innovación, sostenibilidad y oportunidades.
“Panamá es un mercado estratégico para BAC y para América Central. Desde aquí continuamos fortaleciendo una plataforma sólida, innovadora y cercana. Por nuestros medios de pago en toda la región circula un aproximado al 55% del PIB centroamericano y, puntualmente en Panamá, el equivalente al 44% del PIB local. Esto implica la enorme responsabilidad de servir con excelencia y acompañar a miles de negocios que generan empleo, inversión y desarrollo”, afirmó Rodolfo Tabash, presidente y CEO de BAC.
Como líder en medios de pago, BAC continuará apoyando a pequeñas, medianas y grandes empresas con soluciones personalizadas y relaciones estratégicas de largo plazo.
Para sus más de 70 mil accionistas, esta integración representa un voto de confianza y a largo plazo en Panamá, en el talento de su gente y en su capacidad para atraer inversión, impulsar la innovación y generar crecimiento sostenible. Esta es la segunda adquisición estratégica que BAC y sus accionistas concretan en Panamá, después de BBVA, reflejando una apuesta sostenida y de largo plazo por el desarrollo del país.
La entidad reitera que continuará operando bajo altos estándares de gobierno corporativo, cumplimiento, gestión de riesgos y ciberseguridad, alineados con su propósito de generar prosperidad en las comunidades a las que sirve.
Con esta integración, BAC inicia una nueva etapa en Panamá, fortaleciendo su escala, su propuesta de valor y su compromiso con el desarrollo del país.