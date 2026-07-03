Netanyahu y Trump acuerdan reunirse ‘próximamente’ en EEUU, según Israel

La conversación tuvo lugar en medio de supuestas tensiones entre ambos dirigentes en torno a los esfuerzos para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y presidente estadounidense, Donald Trump acordaron reunirse "próximamente" en Estados Unidos durante una conversación telefónica mantenida este viernes, informó la oficina de Netanyahu.

La conversación tuvo lugar en medio de supuestas tensiones entre ambos dirigentes en torno a los esfuerzos para poner fin al conflicto en Oriente Medio, desencadenado a finales de febrero por una ofensiva conjunta de ambos países contra Irán.

"Durante la conversación, el primer ministro destacó que Estados Unidos es el garante de la libertad en el mundo y que Israel valora enormemente los estrechos lazos entre ambas naciones", señaló la oficina de Netanyahu en un comunicado.

El texto añade que ambos dirigentes "acordaron reunirse próximamente en Estados Unidos".

Según sus servicios, Netanyahu también felicitó a Trump con motivo del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Estados Unidos es el principal aliado de Israel, pero Trump ha lanzado en las últimas semanas varias críticas públicas contra Netanyahu, después de que la guerra librada por Israel contra Hezbolá en Líbano pusiera en riesgo las conversaciones de paz con Irán.