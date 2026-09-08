Nicaragua acusa a Alemania de 'violaciones' legales en caso por genocidio en Gaza

Nicaragua reafirmó su acusación de que Israel comete un genocidio en Gaza, algo que los israelíes rechazan con firmeza.

La Haya, Países Bajos/Nicaragua acusó el martes a Alemania de "múltiples violaciones del derecho internacional" ante la principal corte de la ONU, en un caso en el que señala a Berlín como cómplice de lo que califica de genocidio en Gaza.

El país centroamericano llevó a Alemania a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya al acusarla de violar la Convención de la ONU contra el Genocidio, de 1948, por su envío de armas a Israel.

"Nicaragua invoca la responsabilidad de Alemania en el marco de múltiples violaciones del derecho internacional, en especial en relación con el odioso flagelo del genocidio y del derecho internacional humanitario", declaró el embajador Carlos José Argüello Gómez, representante de Managua ante la CIJ.

Según él, los reclamos nicaragüenses "implican las violaciones más graves de las obligaciones" bajo el derecho internacional.

El tribunal, que resuelve disputas legales entre países, ya descartó una solicitud de Nicaragua de imponer medidas de emergencia para detener el envío de armas alemanas a Israel.

Sin embargo, el caso continúa y Alemania solicitó desestimarlo totalmente.

El lunes, el primero de los cuatro días de audiencias, la representante alemana Julia Monar expresó el "apoyo inquebrantable de Alemania a la existencia y la seguridad del Estado de Israel".

Pero precisó que su país es también uno de los mayores donantes bilaterales del mundo en favor de los Territorios Palestinos.

Todas las exportaciones alemanas de tecnología y equipamiento militar a Israel están sujetas a "exigencias estrictas en materia de autorizaciones, que van más allá de los requisitos internacionales", insistió Monar.

Sostuvo que las declaraciones de Nicaragua "ofrecen una imagen inexacta y distorsionada de la situación".

"Genocidio" en vivo

Nicaragua reafirmó su acusación de que Israel comete un genocidio en Gaza, algo que los israelíes rechazan con firmeza.

"El flagelo del genocidio no es nuevo, pero lo novedoso en este caso ante nosotros es la forma en que se se realiza públicamente con transmisión en vivo", aseveró el representante nicaragüense.

Trazó paralelos entre los horrores del Holocausto y recordó que las imágenes de los campos de concentración nazis se hicieron públicas después de las atrocidades.

Como consecuencia, según Gómez, "no puede haber duda alguna de que el gobierno alemán está plenamente consciente de los crímenes cometidos por Israel".

"Los niños de escuela en Alemania probablemente están más conscientes hoy día de lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, especialmente en la Franja de Gaza, que sus ancestros lo estaban de los horrores del régimen nazi", agregó Argüello.

En promedio el tribunal tarda seis meses en tomar una decisión en este tipo de casos.

Podría dar la razón a Alemania y rechazar totalmente el caso, o pronunciarse en contra de Berlín y continuar con él.

Este procedimiento es distinto de un caso muy mediático, también llevado ante la CIJ, en el que Sudáfrica acusa al gobierno israelí de cometer genocidio en Gaza. Israel lo niega.

Las decisiones de la CIJ son vinculantes, pero la corte carece de poder para hacerlas cumplir.