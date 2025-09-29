Agencia antidrogas de EEUU anuncia amplio operativo contra cártel Jalisco Nueva Generación

29 de septiembre 2025 - 18:03

Estados Unidos/La agencia antidrogas estadounidense (DEA) anunció este lunes un gran operativo contra el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación que se saldó con 670 detenidos y 22 toneladas de cocaína incautadas, en menos de una semana.

La operación se desarrolló entre el 22 y el 26 de septiembre dentro y fuera de Estados Unidos, y también se decomisaron 92,4 kilos de fentanilo, más de un millón de pastillas falsificadas, 6,6 toneladas de metanfetaminas, 33 kilos de heroína y 244 armas.

El cártel Jalisco Nueva Generación es considerado una "organización terrorista" por el gobierno de Donald Trump. Es un cártel "responsable de inundar Estados Unidos con fentanilo" y de "violencia en todo Estados Unidos", advirtió el comunicado oficial.

Cualquier pista que conduzca a la detención del líder del cártel, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", será recompensada con 15 millones de dólares, recordó el texto.

