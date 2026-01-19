Auroras boreales se verán en el centro de EEUU por tormenta geomagnética

Funcionarios de la NOAA aseguraron que las personas en los estados del norte y del centro de Estados Unidos continental "pueden ver la aurora en la noche si las condiciones climáticas lo permiten".

Una gran perturbación en el campo magnético de la Tierra el lunes debido a una tormenta solar podría hacer que las auroras boreales se vean más al sur de lo habitual en Estados Unidos, posiblemente incluso en Alabama o el norte de California, advirtieron meteorólogos.

La tormenta es el resultado de "una erupción de material solar y campos magnéticos" que salieron del sol el domingo y se espera que lleguen a la Tierra entre el lunes y el martes, explicó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Advirtió que la severa tormenta geomagnética también puede causar problemas tecnológicos, incluyendo dificultades con el control de voltaje e impacto en las operaciones satelitales.

"Es posible que las auroras sean visibles en gran parte de la mitad norte del país y quizá tan al sur como Alabama hasta el norte de California", indicaron.

La severidad de esta tormenta geomagnética es "muy rara", señaló la NOAA.

Shawn Dahl, del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, dijo que la última vez que una tormenta de radiación solar de esta intensidad afectó la Tierra fue en 2003.