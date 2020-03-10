Biden y Sanders cancelan mitines por coronavirus, alterando la campaña en EEUU

Los dos principales contendientes en la carrera por la nominación demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden y Bernie Sanders, cancelaron el martes mitines en Ohio por consejo de las autoridades ante la epidemia del nuevo coronavirus, alterando la campaña electoral en Estados Unidos.

Ambos anunciaron su decisión en sendos comunicados, señalando que los eventos futuros se evaluarán caso a caso.

"Debido a preocupaciones de salud y seguridad pública, cancelaremos la reunión de esta noche en Cleveland", dijo el director de comunicaciones de Sanders, Mike Casca.

"Respetamos las advertencias de los funcionarios del estado de Ohio, que han expresado su preocupación por organizar grandes eventos en espacios cerrados durante la epidemia de coronavirus", agregó.

Su rival y favorito en la interna demócrata, el exvicepresidente Biden, también anunció luego la cancelación de un acto previsto el martes por la noche en Ohio, un estado que celebrará su votación primaria la próxima semana.

"En acuerdo con los lineamientos de los funcionarios públicos y por precaución, nuestro mitin en Cleveland, Ohio, esta noche se cancela", dijo la directora de comunicaciones de Biden, Kate Bedingfield, sin mencionar explícitamente la epidemia del nuevo coronavirus.

Varios millones de estadounidenses votan este martes en seis estados en una nueva cita de la contienda demócrata para elegir al rival del presidente republicano Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, en la que el moderado Biden, de 77 años, espera obtener una ventaja decisiva sobre el izquierdista Sanders, de 78.

Michigan es el gran premio de la jornada, por otorgar el mayor número de delegados a la convención nacional demócrata que definirá el candidato en julio. Además, votan Washington, Misuri, Misisipi, Idaho y Dakota del Norte.

Desde el inicio de esta crisis de salud, en Estados Unidos se han cerrado escuelas y muchas personas están en cuarentena, pero la campaña presidencial aún no se había visto afectada.

Amante de los grandes mitines, Trump, en campaña para su reelección, hasta ahora no ha anunciado cambios en su agenda.

En Estados Unidos hay al menos 808 casos confirmados de coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins, que actualiza constantemente sus datos. Veintiocho personas murieron por la enfermedad.

En el estado de Ohio hay tres casos positivos, dijeron las autoridades sanitarias locales.

Según reportes de los medios, se trata de una pareja que regresaba de un crucero por el Nilo y una persona que asistió a una convención del lobby pro-israelí AIPAC en Washington y regresó en autobús a Ohio. Los tres son cincuentones y viven en las afueras de Cleveland.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, declaró el estado de emergencia el lunes para ayudar a organizar la respuesta.