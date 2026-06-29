Capturan a sospechoso del asesinato de dos funcionarios de Ciudad de México

Durante la captura le fueron decomisadas "un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa con dosis de droga", agregó la fiscalía.

Autoridades mexicanas detuvieron a uno de los presuntos responsables del asesinato en mayo de 2025 de dos colaboradores cercanos de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, informó este lunes la fiscalía capitalina.

El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, asesores de Brugada, conmocionó al país: fueron atacados a balazos ya plena luz del día en una importante avenida de la capital, poco habituada a la violencia criminal que golpea a otras regiones de México.

La fiscalía identificó al individuo como Jovany "N" al que señaló como "integrante de la célula delictiva vinculada con el homicidio" de los funcionarios, quien fue detenido en el estado de Morelos (centro), vecino de la capital, dijo la dependencia en un comunicado.

La captura se logró mediante "trabajos de seguimiento y trabajos de inteligencia" en los que también participaron las secretarías de seguridad federal y de la capital y el Centro Nacional de Inteligencia.

Los responsables de la captura entregaron a Jovany "N" a la fiscalía federal, encargada de la investigación.

Durante la captura le fueron decomisadas "un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa con dosis de droga", agregó la fiscalía.

Otras 13 personas fueron detenidas en agosto pasado por su presunta participación en el crimen.

En junio de 2020, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública federal y entonces jefe de la policía capitalina, resultó herido en un inédito ataque ejecutado por unos 30 sicarios del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.