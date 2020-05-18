Compañía de EEUU anuncia resultados positivos en vacuna contra coronavirus

La firma de biotecnología estadounidense Moderna anunció este lunes que tuvo resultados "positivos provisionales" en la fase inicial de los ensayos clínicos de su vacuna contra el nuevo coronavirus, en un número reducido de voluntarios.

El compuesto produjo una respuesta inmune en ocho pacientes que la recibieron, de la misma magnitud de aquellos que se han contagiado con el virus, dijo la compañía.

"La fase provisional 1, aunque es un estadio temprano, demuestra que la vacunación con mRNA-1273 produce una respuesta inmune de la misma magnitud que la provocada por la infección natural", dijo en un comunicado el doctor Tal Zaks, director médico de Moderna.

Esto sugiere, aunque no es una prueba final, de que la vacuna desata una respuesta inmune.

La compañía afirmó que la vacuna "tiene el potencial para prevenir la COVID-19".

El estudio clínico que llevado a cabo por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, donde el gobierno invirtió 500 millones de dólares para esta potencial vacuna.

Durante las pruebas, un grupo de 15 pacientes recibió tres dosis diferentes de la vacuna.

La fase 3, de pruebas en un mayor número de personas, comenzará en julio, añadió la farmacéutica.

La vacuna contra el coronavirus es una prioridad mundial para terminar con la pandemia que ha dejado más de 315.270 muertos en el mundo y al menos 4,7 millones de casos confirmados.

El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera tener una vacuna para el coronavirus para fin de año.