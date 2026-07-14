Autoridades piden ayuda para ubicar a hombre investigado por delitos sexuales contra una menor

Se trata de un hombre de tez morena, ojos color chocolate claro, cabello ondulado, contextura robusta y una estatura aproximada de 1.65 metros.

Ciudad de Panamá/La Procuraduría General de la Nación pidió el apoyo de la ciudadanía para identificar y ubicar a un hombre investigado por su presunta vinculación con un delito contra la libertad e integridad sexual, en perjuicio de una menor de 12 años.

La investigación es desarrollada por la Sección Segunda de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana, luego de una denuncia presentada por el padre de la víctima.

Según la información oficial, el denunciante revisó el teléfono celular de su hija y encontró conversaciones con un hombre de aproximadamente 18 años. De acuerdo con el testimonio de la menor, ambos habrían sostenido relaciones sexuales sin su consentimiento.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público difundió las características físicas de la persona que es requerida para avanzar en la investigación. Se trata de un hombre de tez morena, ojos color chocolate claro, cabello ondulado, contextura robusta y una estatura aproximada de 1.65 metros.

Las autoridades exhortaron a quienes puedan aportar información que permita identificar o localizar a esta persona a comunicarse con la Sección Segunda de

Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual a los teléfonos 524-2908 o 6379-9108, o con la División de Delitos Sexuales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) al 6982-4327