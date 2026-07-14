México celebra la caída de homicidios, pese a escepticismo e interrogantes

La controversia surge mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum destaca una reducción de casi el 50% en los homicidios dolosos desde septiembre de 2024, antes de que asumiera la Presidencia en octubre de ese año.

Un video de cámaras de seguridad mostró a cuatro policías empujando un taxi con varios cuerpos baleados hasta sacarlo de la Ciudad de México, trasladando la escena del crimen fuera de su jurisdicción y, con ello, fuera de sus estadísticas oficiales.

El hecho, ocurrido en marzo, provocó la suspensión de los agentes y reavivó el debate sobre la confiabilidad de las cifras oficiales que reportan una disminución de los homicidios en México.

La controversia surge mientras el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum destaca una reducción de casi el 50% en los homicidios dolosos desde septiembre de 2024, antes de que asumiera la Presidencia en octubre de ese año.

Aunque la tendencia representa una señal alentadora para un país que acumula casi medio millón de asesinatos desde 2006, también genera dudas debido a los más de 130 mil desaparecidos y al incremento de delitos como la extorsión.

"Homicidio es homicidio, no hay maquillaje", afirmó Sheinbaum durante una conferencia de prensa.

Gobierno defiende la estrategia de seguridad

La administración de Sheinbaum sustituyó la política de "Abrazos, no balazos" de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, por una estrategia encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, basada en el fortalecimiento de la inteligencia policial y la captura de líderes criminales.

El modelo ya había sido implementado cuando García Harfuch dirigía la seguridad de la Ciudad de México y Sheinbaum era jefa de Gobierno.

El actual secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez, atribuyó la reducción de homicidios al fortalecimiento de las capacidades de investigación y a la creación de una unidad especializada para detener a delincuentes de alto riesgo.

No obstante, reconoció que existen errores en el registro de algunos casos.

"No niego casos de mal registro, no niego errores", señaló, aunque sostuvo que una manipulación deliberada de las estadísticas sería difícil por el volumen de información.

Persisten dudas sobre las cifras

Periodistas especializados en sucesos y expertos en seguridad sostienen que aún existen irregularidades en el manejo de escenas del crimen y en el registro de delitos.

Además, advierten que muchas víctimas optan por no denunciar debido a la desconfianza hacia las autoridades e incluso por temor a posibles vínculos entre policías y grupos criminales.

"La gente no hace denuncias anónimas porque no es una denuncia anónima", afirmó un habitante del barrio La Pastora, en Ciudad de México.

Especialistas también señalan que las estadísticas nacionales dependen de los registros elaborados por las fiscalías estatales, donde podría existir un subregistro de delitos.

Cuestionan la clasificación de homicidios

Desde 2015, México utiliza un catálogo más amplio para clasificar los delitos con el objetivo de mejorar la precisión de las investigaciones.

Sin embargo, algunos expertos consideran que esa metodología permite que ciertos homicidios sean registrados en categorías distintas y queden fuera del conteo nacional de homicidios dolosos.

Entre ellas figuran "Otros delitos contra la vida y la integridad corporal", categoría que aumentó 65% entre 2019 y 2025, así como "Muerte de origen indeterminado" y "Fuego cruzado".

La integrante del gabinete de seguridad, Marcela Figueroa, defendió el sistema de clasificación.

"La metodología para el reporte es muy clara. Dice qué sí es y qué no es", aseguró.

Medios y expertos alertan sobre posibles subregistros

Los medios mexicanos Noroeste y Animal Político reportaron que al menos 38 personas asesinadas por disparos en Sinaloa durante 2025 fueron clasificadas en categorías distintas a homicidio doloso, por lo que quedaron fuera del conteo nacional.

Para Armando Vargas, investigador de la organización México Evalúa, la rápida disminución de los homicidios oficiales contrasta con el aumento de otros delitos.

"Tenemos una caída tan rápida en homicidios dolosos que surgen preguntas cuando otros delitos han aumentado tan rápido", señaló.

Por su parte, la antropóloga Elena Azaola denunció que durante investigaciones sobre desapariciones algunas víctimas de homicidio fueron clasificadas como "muertes de origen indeterminado".

En el Estado de México, funcionarios consultados por la AFP aseguraron que algunos fiscales desincentivan reportar todos los delitos para evitar generar "escándalos". Aunque el gobierno estatal sostiene que los homicidios disminuyeron 58%, una agente estatal manifestó sus dudas.

"No creo que sea cierto", afirmó.