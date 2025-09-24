Detienen en México a 38 miembros de supuesto culto evangélico que recibían entrenamiento militar

México/Las autoridades mexicanas arrestaron a 38 hombres que recibían adiestramiento militar con réplicas de armas de fuego y aseguraron ser parte de un culto evangélico, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según un reporte policial, los detenidos aseguraron ser miembros de la Iglesia La Luz del Mundo, fundada por el mexicano Naasón Joaquín García, quien está preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores y hace dos semanas fue acusado de explotación infantil.

Tras una denuncia ciudadana, soldados y policías ocuparon un campamento en Vista Hermosa (estado de Michoacán, oeste), donde el grupo de hombres realizaba "tareas de adiestramiento", dijo a la prensa el secretario de seguridad local, Juan Carlos Oseguera.

Los detenidos, entre ellos un estadounidense, afirmaron "que pertenecían a un grupo religioso", pero las autoridades no descartan que estén vinculados con alguna banda criminal, añadió Oseguera.

En la región actúa el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado por el gobierno de Estados Unidos como organización terrorista.

El gobierno mexicano ha descubierto centros de entrenamiento del CJNG en el estado de Jalisco, vecino de Michoacán, adonde han sido llevadas personas reclutadas por la fuerza o bajo engaños.