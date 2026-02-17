Diez esquiadores están desaparecidos tras avalancha en California

El pico Castle, de 2.777 metros, es un popular destino de esquí. Se encuentra próximo a la comunidad de Soda Springs, en donde cayeron al menos 76 centímetros de nieve en las últimas 24 horas de acuerdo con meteorólogos, obligando a la suspensión temporal de operaciones.

Los Angeles, Estados Unidos/Rescatistas trabajan para encontrar a diez esquiadores desaparecidos tras una avalancha en el norte de California, golpeado por una fuerte tormenta, informaron este martes las autoridades locales.

El alud se produjo a las 11H30 locales (19H30 GMT) en el pico Castle, uno de los más populares del estadounidense Bosque Nacional de Tahoe, e impactó a 16 personas: 12 esquiadores y cuatro guías, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Nevada, en donde se encuentra la montaña.

"Al menos seis de los esquiadores sobrevivieron a la avalancha y permanecieron en el lugar a la espera del rescate, con los diez restantes desaparecidos a la hora de este despacho", detalló el comunicado.

"Los esfuerzos de rescate avanzan ahora con 46 socorristas" bajo condiciones climáticas "altamente peligrosas", agregaron las autoridades.

Una potente tormenta de invierno avanza sobre California, en la costa oeste de Estados Unidos, desde comienzos de semana, golpeando al estado con fuertes precipitaciones, poderosas ráfagas de viento y nevadas.

Las autoridades habían emitido una advertencia de aludes desde la madrugada de este martes hasta la madrugada del miércoles para la cordillera de la Sierra Nevada, en la cual se enmarca el pico Castle.

"Se espera que se produzcan avalanchas de gran tamaño el martes, el martes por la noche y al menos hasta la madrugada del miércoles en terrenos de montaña no controlados", anunció más temprano el Centro de Avalanchas de la Sierra.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que algunas regiones de la Sierra Nevada podrían recibir hasta 2,4 metros de nieve hasta el fin del miércoles, cuando se espera que la tormenta se despeje.