Donald Trump anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá

El mandatario hizo el anuncio en represalia a una campaña publicitaria producida por la provincia canadiense de Ontario contra los aranceles estadounidenses, la cual fue lanzada durante el primer partido del Campeonato Norteamericano de Béisbol, con gran audiencia.

Canadá/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que aumentará un 10% los aranceles a Canadá, un día después de que rompiera las relaciones comerciales con ese país en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas estadounidenses.

Los aranceles sectoriales globales que impuso Estados Unidos, en particular sobre los automóviles, el acero y el aluminio, golpearon duramente Canadá con pérdida de empleos y presiones sobre las empresas.

"Su publicidad debía ser retirada INMEDIATAMENTE, pero permitieron que se emitiera anoche (viernes) durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE", escribió Trump en su red Truth Social durante su viaje rumbo a Asia.

"Debido a su grave distorsión de los hechos y a su acción hostil, estoy aumentando los aranceles a Canadá en un 10% adicional por encima de lo que pagan actualmente", añadió.

El anuncio utilizó fragmentos de un discurso del expresidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1989) en el que advertía de las consecuencias que podrían tener los elevados aranceles en la economía estadounidense.

Emitido en varias cadenas de televisión estadounidenses, provocó la ira de Trump, quien denunció el jueves por la noche "un comportamiento escandaloso" y anunció la ruptura inmediata de las negociaciones comerciales con Ottawa.

La ruptura de las negociaciones comerciales constituye un giro repentino del presidente estadounidense en un momento en que un acuerdo comercial entre Ottawa y Washington sobre acero, aluminio y energía parecía posible, según el diario canadiense Globe and Mail. Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos, pero el regreso al poder de Trump en enero perturbó las relaciones entre ambos.