Melissa se convierte en huracán en el Caribe, informan meteorólogos de Estados Unidos.

Miami, Estados Unidos/La tormenta tropical Melissa que azota el Caribe se convirtió en huracán y se prevé que continúe fortaleciéndose durante el fin de semana, anunció el sábado el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

"Melissa se ha convertido en huracán con vientos sostenidos que alcanzan los 120 km/h", informó el NHC en la red social X, y advirtió que la tormenta puede "intensificarse rápidamente" y transformarse en un "huracán mayor" el domingo.

La tormenta ya ha causado la muerte de tres personas en Haití, según las autoridades locales, y se dirige ahora hacia Jamaica, para luego volver al norte y enfilar hacia Cuba.

El CNH prevé fuertes vientos y lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Jamaica, Haití y República Dominicana.

Los residentes del suroeste de Haití deben "iniciar de inmediato los preparativos necesarios para proteger sus vidas y propiedades", advirtió el CNH. Agregó que la tormenta podría causar "daños significativos a la infraestructura y potencialmente aislar a las comunidades durante un período prolongado".

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, instó el viernes a los residentes de las zonas propensas a inundaciones a prestar atención a las advertencias y prepararse para una evacuación.

Las lluvias de Melissa ya han inundado varias carreteras en la capital jamaiquina, Kingston, según imágenes difundidas por los medios locales.

Melissa es la decimotercera tormenta tropical de la temporada en el Atlántico, que se extiende desde principios de junio hasta finales de noviembre. El último gran huracán que azotó Jamaica fue Beryl, a principios de julio de 2024, que causó la muerte de al menos cuatro personas.