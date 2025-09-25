EEUU autoriza venta de misiles a Alemania por USD 1.230 millones

El Departamento de Estado aprobó la probable venta de misiles a Alemania y la DSCA envió la notificación requerida ante el Congreso estadounidense, que debe autorizar la transacción

Estados Unidos autorizó la venta por 1.230 millones de dólares de hasta 400 misiles aéreos avanzados y otros equipamientos a Alemania, su aliado de la OTAN.

"La propuesta de venta mejorará las capacidades de Alemania para enfrentar amenazas actuales y futuras, proveyendo capacidades aéreas al programa alemán del F-35 y respaldando los requisitos de planificación, entrenamiento y operaciones de Alemania y la OTAN", indicó en un comunicado la Agencia de Cooperación para la Seguridad y Defensa (DSCA).

También "apoyará las metas de política exterior y objetivos en seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de su aliado de la OTAN, que es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico de Europa", agregó la DSCA.

El Departamento de Estado aprobó la probable venta de misiles a Alemania y la DSCA envió la notificación requerida ante el Congreso estadounidense, que debe autorizar la transacción.

El canciller alemán Friedrich Merz instó recientemente a tomar "todas las medidas necesarias para garantizar una disuasión eficaz contra (...) violaciones del espacio aéreo y otros ataques de militares rusos".

En las últimas semanas, se reportaron incursiones de aviones y drones rusos en el espacio aéreo de Polonia y Rumania, ambos miembros de la OTAN. También se registraron vuelos de drones no identificados cerca de aeropuertos en Dinamarca y Noruega.

El gobierno de Merz también responsabiliza a Moscú de varios avistamientos de drones sobre instalaciones militares e industriales alemanas.