EEUU declina extender tratado de libre comercio con México y Canadá en su forma actual

Washington precisó que el tratado seguirá vigente hasta que esas diferencias sean resueltas o hasta que el propio acuerdo sea terminado.

Estados Unidos declinó este miércoles extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en su formato actual y anunció que necesita más tiempo para resolver los diferendos comerciales con sus dos socios.

De haberse renovado este miércoles, el acuerdo habría sido prorrogado por 16 años. Sin embargo, mientras continúen las negociaciones, el T-MEC se renovará anualmente, salvo que alguno de los tres países decida denunciarlo formalmente.

"Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual", afirmó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en un comunicado emitido tras una reunión virtual con sus homólogos.

Greer añadió que Estados Unidos continuará trabajando con México y Canadá para corregir las deficiencias del acuerdo y reducir los déficits comerciales que mantiene con ambos países.

Washington precisó que el tratado seguirá vigente hasta que esas diferencias sean resueltas o hasta que el propio acuerdo sea terminado.

A principios de mes, el presidente Donald Trump ya había adelantado que no contemplaba renovar el T-MEC tal como está, pese a que el acuerdo entró en vigor en 2020 tras una renegociación impulsada durante su primera administración.

Trump sostuvo que Estados Unidos "no necesita nada" de Canadá ni de México, mientras que ambos países sí requieren "muchas cosas" de la economía estadounidense.

Está prevista una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos y México el próximo 20 de julio, mientras que aún no se ha anunciado una fecha para retomar las conversaciones con Canadá.

Desde la renegociación del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Washington ha optado por mantener negociaciones bilaterales con México y Canadá, en lugar de una mesa trilateral.

México llama a la calma

Antes del anuncio oficial de Washington, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, restó dramatismo a la decisión y aseguró que el tratado no está en riesgo de desaparecer de inmediato.

Explicó que una eventual denuncia total del T-MEC requeriría la aprobación del Congreso de Estados Unidos.

"No es que hoy se vaya a acabar el tratado, ni mucho menos", declaró.

Por su parte, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, recordó que el acuerdo puede extenderse por otros 16 años en cualquier momento si las tres partes alcanzan un consenso.

Un alto funcionario estadounidense señaló que las principales preocupaciones de Washington siguen siendo los déficits comerciales y el acceso a los mercados de Canadá y México, especialmente en sectores como los productos lácteos y el maíz.

El funcionario agregó que las diferencias deberían resolverse con mayor rapidez, sin esperar una década para alcanzar acuerdos.

Ebrard, por su parte, afirmó que no identifica diferencias de fondo que impidan un entendimiento y destacó que los temas pendientes con Estados Unidos se redujeron de 54 en 2025 a solo 14 este año.

"Nos vamos a ver cada año hasta que se resuelvan porque es como está diseñado el tratado", indicó.

El T-MEC abarca un mercado cercano a los 2 billones de dólares (datos de 2024) y más de 510 millones de consumidores, lo que lo convierte en uno de los mayores acuerdos comerciales del mundo.

Mientras el presidente del American Automotive Policy Council, Matt Blunt, destacó que la integración económica de Norteamérica ofrece importantes ventajas competitivas para la región, Brian Bryant, dirigente del sindicato de la industria aeronáutica de Estados Unidos, sostuvo que el T-MEC no debería prorrogarse sin modificaciones.