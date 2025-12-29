EEUU promete USD 2.000 millones a la ONU para ayuda humanitaria en 2026

A principios de diciembre, la ONU había fustigado la “apatía del mundo” ante el sufrimiento de millones de personas , al lanzar un llamamiento humanitario para 2026 .

Ginebra, Suiza/Estados Unidos prometió el lunes 2.000 millones de dólares para la ayuda humanitaria de la ONU en 2026, una cifra muy por debajo a la de los últimos años, en un contexto de drásticos recortes a la ayuda externa decididos por el presidente Donald Trump.

Un responsable del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó esta información difundida por otros medios y está previsto que sea oficializada durante la jornada en una rueda de prensa en Ginebra, en presencia del jefe de operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher.

En 2025, el llamamiento humanitario de la ONU, de más de 45.000 millones de dólares, solo se financió con algo más de 12.000 millones, el nivel más bajo en una década, según Naciones Unidas. Estos fondos permitieron ayudar solamente a 98 millones de personas, es decir, 25 millones menos que el año anterior.

A principios de diciembre, la ONU había fustigado la “apatía del mundo” ante el sufrimiento de millones de personas, al lanzar un llamamiento humanitario para 2026.

Mientras que unos 240 millones de personas, víctimas de guerras, epidemias, terremotos o del impacto del cambio climático, necesitan ayuda urgente, la ONU requiere 33.000 millones de dólares para apoyar a 135 millones de personas en 2026 en países como Gaza, Sudán, Haití, Birmania, la República Democrática del Congo o Ucrania.

No obstante, Tom Fletcher presentó un plan ajustado que solicita 23.000 millones de dólares para ayudar al menos a 87 millones de personas en situación de mayor riesgo.

Ese plan “hiperpriorizado”, que también contempla reformas del sistema humanitario, está “basado en decisiones insostenibles de vida o muerte”, comentó entonces Fletcher. Según expresó, esperaba que la adopción de esas “decisiones difíciles” sirviera para convencer a Estados Unidos de retomar su apoyo.

De acuerdo con cifras de la ONU, Estados Unidos se mantuvo en 2025 como el primer país donante de ayuda humanitaria en el mundo, aunque con una caída significativa: 2.700 millones de dólares, frente a 11.000 millones en 2024.

Entre las crisis humanitarias prioritarias para 2026, figuran Gaza y Cisjordania, para las que la ONU reclama 4.100 millones de dólares, con los que se asistiría a 3 millones de personas; y Sudán, con 2.900 millones de dólares destinados a 20 millones de personas.