EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela desde Trinidad y Tobago, afirma primera ministra

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aliada del presidente Donald Trump, aseguró el lunes que Washington "nunca pidió" usar el archipiélago para lanzar ataques contra Venezuela, mientras marines estadounidenses realizan ejercicios en su país.

Desde agosto, Washington mantiene en el Caribe una importante presencia militar con, entre otros, media docena de buques de guerra, oficialmente para combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

"Estados Unidos NUNCA pidió usar nuestro territorio para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela. El territorio de Trinidad y Tobago NO será usado para lanzar ataques contra el pueblo de Venezuela", escribió la primera ministra a la AFP en la mensajería WhatsApp en relación a los ejercicios militares.

"Trinidad y Tobago no participará en ningún acto que pueda dañar al pueblo venezolano. Continuamos manteniendo relaciones pacíficas con el pueblo de Venezuela", agregó.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, considera el despliegue estadounidense en el Caribe una "amenaza" y tachó los ejercicios de "irresponsables".

Estas maniobras, que deben llevarse a cabo hasta el viernes, son las segundas en menos de un mes entre Washington y el pequeño archipiélago anglófono situado a unos diez kilómetros de Venezuela.

Washington alterna entre señales contradictorias sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano.

El presidente Donald Trump dijo el lunes que hablará en algún momento con Maduro y no descartó la posibilidad de enviar tropas estadounidenses al país sudamericano.

"En algún momento, hablaré con él", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval. Consultado sobre si descartaba el envío de tropas estadounidenses a Venezuela, respondió: "No, no lo descarto, no descarto nada".

Persad-Bissessar también afirmó apoyar discusiones entre Trump y Maduro. "La mejor manera de resolver los problemas es mediante el diálogo", sostuvo.

"Hay muchos problemas urgentes. Está el problema del narcotráfico (...) y de la trata de personas. Está el problema de las elecciones que no son ni libres ni justas", dijo la primera ministra sobre su vecino.

Añadió que "está el problema de las pandillas peligrosas que siembran el caos en otros países", y el "problema de una crisis humanitaria donde millones huyen de regímenes opresivos".

Desde su llegada al poder en mayo, Persad-Bissessar ha multiplicado las declaraciones hostiles al gobierno venezolano y ha hecho de la lucha contra la inmigración venezolana uno de sus caballos de batalla, asociándola regularmente con la alta criminalidad en el archipiélago.

El ex primer ministro Keith Rowley (2015-2025) se mostró crítico con los ejercicios.

"En el momento en que Estados Unidos amenaza con invadir Venezuela, destruir Venezuela, los estadounidenses nos piden hacer ciertas cosas. Es nuestra soberanía decir que eso no va en nuestro interés y rechazarlo", declaró en una conferencia de prensa.