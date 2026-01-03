Maduro permanecerá en la prisión Metropolitan Detention Center; la misma donde estuvo 'El Chapo' Guzmán

Fue trasladado en helicóptero a Manhattan, donde lo esperaba un importante contingente policial, según imágenes de la AFP.

Estados Unidos/El presidente venezolano Nicolás Maduro aterrizó este sábado en suelo estadounidense y fue trasladado a Nueva York, donde será imputado formalmente por cargos de tráfico de drogas.

Maduro, extraído de Caracas junto a su esposa Cilia Flores en medio de un bombardeo en la madrugada del sábado, aterrizó por la tarde en el aeropuerto Stewart International, al norte de Nueva York.

A Maduro se le vio rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla del avión del gobierno estadounidense. Fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.

De allí, fue trasladado en helicóptero a Manhattan, donde lo esperaba un importante contingente policial, según imágenes de la AFP.

El mandatario venezolano será llevado a las instalaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y luego a la prisión Metropolitan Detention Center, en Brooklyn.

Maduro debe comparecer en una fecha aún no precisada ante un juez de Nueva York para responder por las acusaciones de narcotráfico y terrorismo.

Por su captura, el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares.

Esta prisión es utilizada como un precinto de detención preventiva en casos de alto perfil. Por el Metropolitan Detention Center también pasaron figuras de alto perfil como Joaquín Guzmán, conocido como “El Chapo”, Ghislaine Maxwell y Sean Diddy Combs.

