Copa Airlines suspende temporalmente vuelos desde y hacia Maracaibo, Venezuela

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció la suspensión temporal de todas sus operaciones desde y hacia Maracaibo, Venezuela, debido al cierre inesperado del Aeropuerto Internacional La Chinita.

Esta medida de contingencia estará vigente desde hoy hasta el próximo martes 6 de enero de 2026. La aerolínea busca mitigar el impacto en los viajeros ofreciendo flexibilidad en sus políticas de cambio y reembolso.

Opciones para pasajeros afectados

Para aquellos viajeros con vuelos programados durante este periodo de cierre, Copa Airlines ha habilitado las siguientes alternativas de protección:

Los pasajeros pueden cancelar su viaje y mantener el valor total del boleto como crédito para ser utilizado en una fecha futura. Reembolsos: Está disponible la opción de solicitar el reembolso por boletos no utilizados o utilizados parcialmente. Estas gestiones pueden realizarse directamente a través del sitio web oficial www.copa.com.

Canales de información

Copa Airlines recomienda a los usuarios con vuelos hacia o desde Maracaibo mantenerse atentos a las actualizaciones a través de sus canales oficiales. La reactivación de la ruta dependerá de la reapertura de las instalaciones aeroportuarias en Venezuela.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro

La madrugada de este sábado 3 de enero, el ejército norteamericano ejecutó la operación "Absolute Resolve" con la que lograron la captura del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Las primeras explosiones potentes se escucharon poco antes de las 02:00 de la madrugada en Caracas y sus alrededores, y continuaron hasta las 3:15 a.m., según la agencia de noticias AFP.

Imágenes que circulaban en redes sociales mostraban misiles surcando el cielo y luego impactando. También se vieron helicópteros sobrevolando Caracas.

Las explosiones tuvieron como objetivo Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa y la Academia Militar.

Otra explosión tuvo lugar cerca del complejo aeronáutico La Carlota, un aeropuerto militar y privado, en el este de Caracas. Se veía un pequeño vehículo blindado en llamas y un autobús calcinado.