Fed recorta tasas por primera vez en 2025 ante debilidad del empleo en EEUU

Estados Unidos/La Reserva Federal de Estados Unidos redujo sus tasas de interés de referencia el miércoles por primera vez este año, en un cuarto de punto como se esperaba, debido a un mercado laboral más débil.

La Fed redujo la tasa de interés de referencia a 4-4,25% y prevé dos recortes adicionales este año.

El presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, subrayó que la entidad sigue "firmemente comprometida" con mantener su independencia de la política cuando, en rueda de prensa, le consultaron sobre la incorporación al organismo decisor de política monetaria de un asesor económico clave del presidente Donald Trump.

Solo el nuevo gobernador de la Fed Stephen Miran, cuyo nombramiento fue impulsado por el presidente —crítico de la Fed por no recortar las tasas—, votó en contra de la decisión y buscó una reducción mayor de la tasa de interés.

Powell afirmó que la Fed tenía "razón al esperar y observar cómo evolucionaban los aranceles, la inflación y el mercado laboral" antes de bajar las tasas por primera vez en nueve meses.

Tasas más bajas abaratan el crédito y fomentan así el consumo y la inversión. Pero por eso mismo también pueden empujar al alza los precios.

Optimismo

El comité monetario del banco central se mostró más optimista sobre el crecimiento de la economía estadounidense, que prevé en 1,6% este año frente al 1,4% que proyectaba en junio.

No hizo cambios en cuanto a sus expectativas de desempleo e inflación.

La decisión de la Fed tuvo lugar tras meses de fuertes presiones de Trump para que baje las tasas y en un contexto de crecientes preocupaciones por la presión política sobre el banco central, una institución independiente.

Una pequeña mayoría de los integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) favorecen al menos dos recortes adicionales este año.

Presión sobre el empleo

El FOMC de la Fed, conformado por 12 miembros encargados de fijar las tasas, atraviesa una serie de turbulencias.

Aunque Trump ha dejado de amenazar con buscar la destitución del presidente de la Fed, Jerome Powell, el mandatario ahora apunta a despedir a la gobernadora del comité Lisa Cook, a la que acusa de fraude hipotecario.

La Reserva Federal suele mantener las tasas de interés en un nivel alto para controlar la inflación de forma sostenible. Su otro mandato es el pleno empleo.

Y esta vez triunfaron las preocupaciones por el mercado laboral, a pesar de que la inflación se mantiene por encima del 2%.

En efecto, la Fed dijo en un comunicado que "los riesgos para el empleo han aumentado", incluso si la inflación "ha subido y se mantiene de algún modo elevada".

La institución señaló que la creación de puestos de trabajo se ha moderado y la tasa de desempleo ha aumentado, aunque "se mantiene baja".

Según datos publicados la semana pasada, el índice de precios al consumo —indicador clave para la inflación— subió a 2,9% en agosto, el dato más alto desde inicios de año.