Gobierno de EEUU suspende los proyectos de energía eólica en el mar

El anuncio se produce en un contexto de ofensiva del Gobierno estadounidense contra las energías renovables , en particular contra la energía eólica , una política que se ha intensificado desde el regreso de Donald Trump al poder .

Washington, Estados Unidos/El Gobierno de Estados Unidos anunció el lunes la suspensión de los grandes proyectos de energía eólica marina en construcción en el país por motivos de “seguridad nacional”, en la más reciente medida adoptada por la administración de Donald Trump contra las energías renovables.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, responsable entre otras áreas de los recursos naturales, declaró la suspensión inmediata de los permisos de explotación de todos los grandes proyectos eólicos offshore (en mar abierto) en construcción en Estados Unidos, luego de que el Departamento de Defensa identificara “riesgos para la seguridad nacional” asociados a estas iniciativas.

Estos riesgos estarían vinculados al movimiento de las aspas de los aerogeneradores y a sus torres altamente reflectantes, que “crean interferencias en los radares”, según indicó en un comunicado oficial.

Al menos cinco grandes proyectos de parques eólicos marinos, ubicados en el océano Atlántico frente a la costa este de Estados Unidos, se ven afectados por esta suspensión, que —según el Departamento del Interior— busca dar tiempo a las autoridades y a las empresas involucradas para “evaluar la posibilidad de mitigar los riesgos” detectados.

El anuncio se produce en un contexto de ofensiva del Gobierno estadounidense contra las energías renovables, en particular contra la energía eólica, una política que se ha intensificado desde el regreso de Donald Trump al poder.

Desde entonces, el presidente republicano ha firmado decretos para frenar el avance de la industria eólica, incluyendo la congelación de permisos de explotación y de préstamos federales para proyectos de energía eólica marina y terrestre.

“No vamos a apostar por la energía eólica”, declaró Trump en enero, mientras impulsa de forma paralela la explotación de energías fósiles.

Por su parte, Doug Burgum, conocido por su cercanía a la industria petrolera y gasífera, aseguró que “un solo gasoducto suministra tanta energía como estos cinco proyectos juntos”, y calificó la suspensión como una medida “de sentido común”, según escribió el lunes en la red social X.