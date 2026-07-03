Hallan muerta periodista secuestrada en México

La periodista colaboraba con un medio digital en Veracruz, uno de los estados con mayor número de agresiones contra la prensa en el país.

Las autoridades mexicanas informaron este viernes el hallazgo del cuerpo de la periodista Roxana Guzmán, quien había sido secuestrada por dos hombres armados a principios de junio.

El secuestro de Guzmán en su vivienda quedó registrado en un video que captó el momento en que los atacantes irrumpieron por la fuerza. Sus restos fueron encontrados hace varios días en una casa y posteriormente identificados, informó la Fiscalía del estado de Veracruz, en el este de México.

La periodista colaboraba con un medio digital en Veracruz, uno de los estados con mayor número de agresiones contra la prensa en el país. A través de Facebook difundía noticias y denuncias de Nanchital, una comunidad de aproximadamente 30 mil habitantes.

México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización que contabiliza más de 150 periodistas asesinados desde 1994.

El video, de 35 segundos de duración, muestra a un primer hombre golpeando la puerta con una mandarria. Segundos después, otro sujeto, armado con un fusil, termina de derribarla a patadas e ingresa a la vivienda. La grabación concluye en ese momento.

Ocho personas fueron detenidas por el homicidio, entre ellas cuatro hombres que se desempeñaban como policías municipales al momento del crimen, informó la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, los agentes presuntamente "proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo" responsable del secuestro de la comunicadora.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato mediante un mensaje en la red social X, en el que instó a las autoridades mexicanas a "mantener las investigaciones".

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras denunció en un comunicado "la incapacidad de las autoridades para proteger a la prensa" y exigió explicaciones sobre por qué no fue posible localizar con vida a la periodista.

Con este caso, ya son tres los periodistas asesinados este año en el estado de Veracruz.