México envía reclamo diplomático a EEUU tras acusación de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa

Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese estado violento desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del Cártel del mismo nombre.

México/El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, rechazó este miércoles la acusación de nexos con el narcotráfico que presentó en su contra una corte federal de Estados Unidos, y denunció una "estrategia perversa" contra la soberanía de México.

"Rechazo categórico y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno", escribió en la red social X.

Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese estado violento desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del Cártel del mismo nombre.

El gobierno, por su parte, informó este martes que enviará un reclamo diplomático a la embajada de Estados Unidos tras conocerse las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha.

Un comunicado de la cancillería, sin mencionar expresamente el caso de Sinaloa, detalló que el gobierno estadounidense presentó la tarde del martes solicitudes de extradición de "diversas personas" y que la ley de extradición preserva la confidencialidad.

Los tratados vigentes "establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer", señala el comunicado de Relaciones Exteriores.