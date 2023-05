Missy Elliott y George Michael entre nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll

Ciudad de Panamá/La rapera Missy Elliott, el difunto cantante y compositor George Michael y la banda de rap-rock Rage Against the Machine ingresarán este año al Salón de la Fama del Rock and Roll, anunció el miércoles esta institución estadounidense.

La cantautora de rock ecléctico Kate Bush, el ícono de la música country Willie Nelson, la cantante de rock-folk Sheryl Crow y el grupo de R&B The Spinners completan la camada 2023 de nuevos miembros en la categoría de artistas.

Esta selección "refleja los diversos artistas y sonidos que definen el rock and roll", dijo John Sykes, presidente del Salón de la Fama del Rock and Roll, una institución con sede en Cleveland, Ohio, que rinde tributo a grandes figuras de la música.

La promoción de 2023 también coincide con un año histórico, en el que se celebra el 50 aniversario del género hip-hop y el cumpleaños 90 del legendario Willie Nelson.

Los artistas pueden ser admitidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll 25 años después de su primer lanzamiento comercial de música. Son votados por un cuerpo de más de mil colegas, historiadores de la música y veteranos de la industria. Los nuevos homenajeados serán admitidos formalmente el 3 de noviembre en la ceremonia anual del Salón de la Fama del Rock and Roll en Nueva York, que este año regresará al Barclays Center de Brooklyn.