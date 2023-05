Ed Sheeran rompe en llanto al hablar del cáncer que padece su esposa

En un nuevo documental, Ed Sheeran habló sobre su depresión y se quebró al hablar sobre el diagnóstico de cáncer de su esposa Cherry y como esto afectó su matrimonio y su familia. El británico no pudo evitar las lágrimas al recordar el duro camino que le ha tocado vivir al lado de su esposa enferma.

El cantante británco Ed Sheeran aborda sus momentos más difíciles y es que el cantautor ha dado mucho de qué hablar y no por buenas razones específicamente. El artista se ha visto envuelto en varias disputas legales por plagio, además una serie de acontecimientos llevaron su vida hacia la depresión y la ansiedad.

"Siempre he sido muy reservado en mi vida personal y privada; el único documental que he hecho se centra en mi composición. Disney se puso en contacto conmigo para realizar un documental de cuatro capítulos y me pareció que era el momento para abrir la puerta y dejar entrar a la gente. Espero que les guste a todos". Expresó el artista.

En el primer episodio de la serie documental ‘La suma de todo’, Ed Sheeran habla sobre cómo se enteró de que su esposa había sido diagnosticada con cáncer durante su segundo embarazo a principios del 2022 y sobre como para lidiar con el dolor escribió siete canciones en cuatro horas.

Cherry también habló sobre cómo se enteró de su enfermedad; “Me diagnosticaron cáncer a principios de año, lo cual fue un desastre enorme. Me hizo reflexionar enormemente sobre nuestra mortalidad. Nunca estaría de acuerdo en hacer algo como esto, pero me hizo pensar: ‘Oh, si muero, ¿cuál es la percepción que tendría la gente de mí? ¿Qué dejas atrás?”, comentó.

Sin embargo, Sheeran que trato de mantenerse serio, mencionó que fue difícil para él, pero fue en ese mismo instante en donde el cantante no pudo aguantar el llanto de solo pensar que podría perder a su esposa para siempre, “Fue horrible” dijo entre lágrimas.

Cherry Seaborn fue diagnosticada un poco antes de dar a luz a su segunda hija y las malas noticias por parte de los médicos no cesaron. “Ella tiene un tumor y no había manera de tratarlo hasta que ella diera a luz” comenta Sheeran con los ojos llorosos mientras platica sobre el cáncer de su esposa. Y es que estas noticias solo arrastraron más a Ed al abismo del nerviosismo y la preocupación.

Aunque el 2022 no fue el mejor año para el cantante, ya que tuvo que lidiar con la muerte de su mejor amigo y el diagnóstico de su esposa, Sheeran y Cherry pudieron darle la bienvenida a su segunda hija Jupiter sin ninguna complicación y luego fueron avisados que el tumor de su esposa podía ser removido, cosa que alegró a la pareja y trajo paz y tranquilidad después de tantas dificultades.

En el documental podemos ver otro lado más privado y sensible del cantante. Cherry, su esposa, también fue transparente y comenta sobre el difícil momento que ambos pasaron y como Sheeran usó la escritura de sus canciones para lidiar con los problemas de salud mental.

El documental de Ed Sheraan, "Ed Sheeran: la suma de todo" ya está disponible en la plataforma de Disney+.

La serie está dividida en cuatro capítulos titulados: Love, Loss, Focus y Balance. Cada uno repasado distintos momentos de la carrera del artista, desde sus inicios, los momentos difíciles como la muerte de su mejor amigo Jamal Edwards debido a una sobredosis, su relación con su esposa Cherry Seaborn y su diagnóstico de cáncer durante las primeras etapas de su segundo embarazo.