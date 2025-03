Justin Bieber rompe el silencio sobre especulaciones de supuesto consumo de drogas

En las últimas semanas, el cantante ha sido objeto de intensas especulaciones sobre un supuesto consumo de drogas, especialmente tras la difusión de imágenes en las que aparece fumando con un bong de cristal. Sin embargo, lejos de ofrecer una explicación, Bieber decidió responder con un mensaje enigmático que dejó a muchos con más preguntas que respuestas.

El sábado, Bieber publicó en sus historias de Instagram un mensaje que parecía estar dirigido a quienes lo critican: “No tenemos nada que demostrar hoy, solo el regalo de la vida para aceptar y recibir. Nada se nos debe y no le debemos nada a nadie”.

Acompañó sus palabras con un emoji de corazón rojo y la canción Sir Duke de Stevie Wonder de fondo, un gesto que algunos interpretaron como un intento de minimizar la controversia con buena música.

Este mensaje llegó solo días después de que su representante negara categóricamente las afirmaciones sobre el supuesto consumo de drogas, calificándolas como “dañinas” y “sensacionalistas”.

Pese a la negación de su equipo, el propio Bieber ha compartido contenido que ha alimentado las dudas. Recientemente, se viralizó un video en el que aparece rapeando sobre estar “drogado”, y en otra grabación se le ve fumando marihuana mientras baila.

La situación se volvió aún más tensa cuando el artista asistió al evento de Rhode, la marca de cuidado de la piel de su esposa Hailey Bieber. Testigos que estuvieron presentes comentaron en redes sociales sobre su comportamiento “extraño” al interactuar con los invitados y posar para las cámaras.

Una fuente cercana a Hailey, quien asistió sola a la exclusiva fiesta posterior a los Premios Oscar de Vanity Fair, aseguró que la modelo está preocupada por la situación de su esposo.

“Justin está pasando por un momento difícil y Hailey está haciendo todo lo posible por apoyarlo, pero hay un límite en lo que ella puede hacer”, reveló la fuente a Page Six.

Las imágenes recientes del cantante fumando mientras montaba una bicicleta eléctrica no pasaron desapercibidas en redes sociales. Mientras algunos fans expresaron su preocupación por su salud, otros lo defendieron.

“Jesús te liberó de eso, hermano, ¿por qué estás volviendo a lo mismo?”, escribió un usuario. Otro seguidor hizo referencia al hijo de seis meses de la pareja: “Espero que Jack no tenga que estar cerca de todo ese humo. Un niño no se merece eso”. Sin embargo, también hubo quienes desestimaron la polémica: “Están exagerando. Es marihuana, no cocaína”, comentó un usuario. “Cuando fumo marihuana, se calma mi ansiedad y mi depresión”, opinó otro.

A pesar de la controversia, fuentes cercanas al cantante han asegurado que su aspecto cansado no se debe a un problema de drogas, sino a las demandas de la paternidad y a sus proyectos musicales. “Ha estado grabando en el estudio y cuidando a su hijo, que ha tenido problemas para dormir”, explicó una persona cercana.

Además, en medio de estos rumores, se conoció que Mateo Caldas, asistente personal de Bieber desde 2018, dejó su puesto para enfocarse en su carrera como actor. Aunque no se ha informado si la pareja planea contratar un reemplazo, la renuncia de Caldas se suma a una serie de cambios significativos en la vida del cantante.