Britney Spears sorprende bailando al ritmo de Justin Timberlake y desata especulaciones

Britney Spears publicó en Instagram un clip en el que baila al ritmo de Señorita, tema de 2003 de su expareja Justin Timberlake. Sin añadir ninguna descripción, la publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores y revivió la historia que ambos compartieron en el pasado.

En el clip, Spears, de 43 años, aparece con un bodysuit negro semitransparente, botas de gamuza y un sombrero vaquero claro, mientras se mueve frente a una chimenea. La elección de la canción no pasó desapercibida, ya que su relación con Timberlake fue una de las más mediáticas de la industria del entretenimiento a finales de los 90 y principios de los 2000.

Horas después, la intérprete de Toxic subió otro video bailando That’s the Way Love Goes de Janet Jackson, lo que algunos interpretaron como un guiño a la relación entre Timberlake y Jackson, que se vio envuelta en controversia tras el icónico y polémico show del Super Bowl de 2004.

Britney Spears y Justin Timberlake, ambos de 44 años, se conocieron en su adolescencia mientras participaban en The Mickey Mouse Club y comenzaron a salir en 1999. Su relación terminó en 2002 en medio de rumores de infidelidad, los cuales fueron avivados con el lanzamiento de Cry Me a River, un éxito de Timberlake en el que aparentemente aludía a su ruptura con Spears.

A pesar de su separación, Britney ha demostrado en varias ocasiones que no guarda rencor. En 2020, compartió un video bailando Filthy de Timberlake y elogió su talento: “Sé que tuvimos una de las rupturas más grandes del mundo hace 20 años… ¡pero el hombre es un genio! ¡Gran canción, JT!”.

En 2021, durante la batalla legal de Spears por recuperar el control de su vida y poner fin a la tutela impuesta en 2008, Timberlake expresó su apoyo públicamente: “Independientemente de nuestro pasado, lo que está pasando con Britney no es correcto. Jess y yo le enviamos nuestro amor y apoyo. Esperamos que los tribunales le permitan vivir como quiera vivir”, escribió en X, mencionando a su esposa Jessica Biel.

Mientras el video de Spears sigue generando comentarios, su exesposo Sam Asghari también ha dado de qué hablar. Durante su participación en The Viall Files, el actor y modelo dejó claro que nunca intentó controlar lo que Britney compartía en redes: “No soy el tipo de persona que le quita el teléfono a alguien y le dice qué puede o no puede hacer”.

La pareja se conoció en 2016 en la filmación del video Slumber Party y estuvo junta durante siete años, hasta su separación en 2023. Asghari afirmó que siempre trató de darle estabilidad a Spears en medio de la compleja situación que vivía bajo la tutela legal de su padre: “Quería ser la parte normal en su vida porque creo que nunca la tuvo”.

El video de Britney Spears bailando Señorita ha desatado múltiples interpretaciones entre sus seguidores. Algunos lo ven como una simple elección musical sin segundas intenciones, mientras que otros especulan si es una manera sutil de dirigirse a Timberlake o de revivir recuerdos de su pasado.