Kim Kardashian y Kanye West: los momentos más polémicos tras su divorcio

A pesar de que comparten la crianza de sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm, los desacuerdos públicos, los ataques en redes sociales y las estrictas reglas de convivencia han mantenido su separación en el ojo del huracán mediático.

Kim Kardashian y Kanye West formaron una de las parejas más influyentes de la cultura pop. Se casaron en 2014 en una lujosa ceremonia en Florencia, Italia, pero después de años de diferencias y distanciamiento, la empresaria solicitó el divorcio en 2021.

Durante la última temporada de Keeping Up With the Kardashians, Kim explicó que llegó a un punto en el que dejó de sentirse feliz en la relación. “Me di cuenta de que no quiero un esposo que viva en un estado completamente diferente”, admitió en el programa.

El divorcio se hizo oficial en 2022, marcando el inicio de una nueva etapa en la que la expareja ha intentado (con dificultades) mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos.

Desde su separación, Kanye West ha lanzado varios comentarios controversiales sobre Kim. En febrero de 2025, el rapero volvió a desatar la polémica con una serie de publicaciones en redes sociales, donde la acusó de ser “adicta a la cirugía” y realizó comentarios antisemitas.

La reacción de Kardashian no se hizo esperar. Según una fuente citada por In Touch, la empresaria decidió imponer reglas más estrictas sobre la relación de West con sus hijos tras estos ataques.

“Está tan enojada, pero no puede decir una palabra en su contra frente a sus hijos, porque sabe que los molestará, y está decidida a protegerlos pase lo que pase”, señaló el informante.

Kim Kardashian ha dejado claro en múltiples ocasiones que su prioridad es el bienestar de sus hijos. En una entrevista con Vogue Italia en 2023, confesó que hace grandes esfuerzos por mantenerlos alejados de las controversias de su padre.

“Definitivamente, lo protegí, y aún lo haré a los ojos de mis hijos. Por mis hijos. Así que, en mi hogar, mis hijos no saben nada de lo que sucede en el mundo exterior”, explicó.

Para ello, mantiene una comunicación constante con los maestros de sus hijos, asegurándose de que en la escuela no se expongan a la negatividad que rodea a su familia en los medios.

Uno de los momentos más tensos entre la expareja ocurrió en 2021, cuando Kim Kardashian fue anfitriona de Saturday Night Live. Durante su monólogo, bromeó sobre su divorcio: “Me casé con el mejor rapero de todos los tiempos. No solo eso, es el hombre negro más rico de América: un genio talentoso y legítimo que me dio cuatro hijos increíbles. Así que cuando me divorcié de él, tienes que saber que se redujo a una sola cosa: su personalidad”.

West, quien estaba presente en el estudio, no tomó bien el chiste y se retiró antes de que terminara el programa. En un episodio de The Kardashians, Kim reveló que desde ese día Kanye dejó de hablarle. “Se fue de SNL a mitad del monólogo. No he hablado con él desde entonces. Está molesto porque usé la palabra ‘divorciada’ en lugar de ‘presenté el divorcio’”, explicó.

Además, el rapero se sintió ofendido porque ella lo mencionó solo como un rapero, cuando él se considera mucho más que eso. En febrero de 2022, en una entrevista con Vogue, Kim habló sobre la dificultad de criar a sus hijos junto a West después del divorcio. “Podrías estar tan herido o enojado con tu ex, pero creo que frente a los niños, siempre tiene que ser ‘Tu papá es el mejor’”, afirmó.

Sin embargo, mantener la paz no ha sido sencillo. En 2022, Kanye criticó públicamente a Kim por permitir que North tuviera una cuenta conjunta de TikTok sin su consentimiento. Kardashian respondió con un extenso comunicado en Instagram: “Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y en redes sociales son en realidad más dolorosos que cualquier TikTok que North pueda crear”, escribió. También lo acusó de manipular la situación y hacer el proceso de divorcio más difícil.

A pesar de los problemas, Kim Kardashian ha reconocido en varias ocasiones el papel de Kanye como padre. En el Día del Padre de 2022, le dedicó un mensaje en Instagram: “Gracias por ser el mejor papá para nuestros bebés y amarlos como lo haces. Feliz Día del Padre, Ye”.

Incluso en medio del caos, Kardashian ha admitido que aprendió mucho de su relación con West. En el pódcast We Are Supported By, mencionó cómo el rapero la ayudó a crecer personalmente.

“Mientras él fuera fiel a sí mismo, eso me enseñó mucho de la mejor manera sobre simplemente ser yo y vivir el momento”, dijo. También comentó que aprendió a no preocuparse tanto por la opinión de los demás.

En octubre de 2021, Kardashian declaró que West “siempre será la persona más inspiradora” para ella y confirmó que él tiene una participación en su marca de ropa Skims. A pesar de los constantes roces, Kim Kardashian y Kanye West siguen conectados por sus hijos, lo que significa que su relación, de una forma u otra, continuará evolucionando.