Coautor de “Ella Baila Sola” acusa a Peso Pluma de 'apropiarse' del éxito de la canción

Pedro Tovar coautor de la canción “Ella Baila Sola” y miembro del grupo regional mexicano “Eslabón Armado” se pronunció sobre el arrasador éxito de la canción y el hecho de que ha llevado a la fama al cantante Peso Pluma, mediante un live en la red social Instagram.

Todo esto surge tras la presentación del cantante a quien también apodan “El Doble P”, en el programa “The Tonight Show” conducido por Jimmy Fallon el pasado viernes, en donde debutó en la televisión internacional, con la citada canción como parte de su repertorio.

En el live, Tovar se expresó abiertamente frente a la cámara, mencionando que el tema musical le costó mucho trabajo y se siente dolido ya que no ha sido considerado ni reconocido.

“Vamos a seguir echándole ganas. Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que te gusta su música y que no le des el crédito. Básicamente eso es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es 100% mía, me vale, expresó el también cantante.

A su vez lamentó que es muy probable quede fuera de todo el éxito y premios que, en sus palabras, tendrá la canción. “Esa canción va a recibir más premios que nunca… ¿y quien va a estar ahí?, ustedes díganme, ¿Quién va a estar ahí?, continuó, expresó su sentir.

En el live, también reconoció que Peso Pluma, le sumó mucho reconocimiento, mas también es consciente de que en el momento del lanzamiento de la colaboración y del video, el artista primeramente mencionado no realizó promoción alguna al tema, ni avisó a sus fans del estreno.

Luego de la transmisión en vivo, varios usuarios de TikTok mostraron estar de acuerdo con cantautor, exigiendo que se le diera el crédito que se merece, entre los comentarios, destacan: “Para esos que dicen que por PP pegó la rola, esa canción hubiera pegado aun así sin PP porque Pedro Tovar es el que canta la parte más viral” y “Todos sabemos que esa canción es tuya!!”