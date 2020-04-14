Obama da su apoyo a Biden, capaz de guiar a EEUU en los 'tiempos más oscuros'

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama dio el martes su apoyo a Joe Biden, al considerar al futuro candidato demócrata a la Casa Blanca capaz de guiar a los estadounidenses en los "tiempos más oscuros", en un país azotado por el coronavirus.

"Creo que Joe tiene todas las cualidades que necesitamos en un presidente en este momento", dijo Obama en un video y en un comunicado de prensa. "Joe tiene el temperamento y la experiencia para guiarnos a través de uno de nuestros tiempos más oscuros", agregó. "Es por eso que estoy orgulloso de apoyar a Joe Biden para convertirse en Presidente de los Estados Unidos ".

Aún muy popular entre los demócratas, el apoyo de Obama es un impulso para el candidato de 77 años, que buscará disputarle a Donald Trump su reelección después del abandono de Bernie Sanders.