Sheinbaum rechaza intervenciones de gobiernos extranjeros en México

La fiscalía estadounidense ha solicitado a las autoridades mexicanas la captura de los diez políticos, paso previo al proceso de extradición.

México, México/Ningún "gobierno extranjero" puede intervenir en México, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes, dos días después de que Estados Unidos acusara de nexos con el narcotráfico a un gobernador y nueve funcionarios más del oficialismo.

La fiscalía federal en Nueva York reveló el miércoles que pidió la captura con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, del partido oficialista Morena y cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Un senador, un alcalde y otros siete funcionarios también están acusados de presuntos nexos con el cártel de Sinaloa para distribuir "enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos".

Sin mencionar expresamente a Estados Unidos o la acusación, Sheinbaum dijo este viernes en un acto público en el sureño estado de Chiapas que su gobierno defiende el principio de la soberanía.

"Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio. Porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con principios", subrayó.

La denuncia contra Rocha, un senador, un alcalde y otros siete funcionarios sacudió al oficialismo en México pues es la primera vez que altos funcionarios en el cargo son señalados de estar vinculados al tráfico de drogas.

El jueves, Sheinbaum rechazó tajantemente las acusaciones y pidió a Estados Unidos que presente pruebas "irrefutables".

La fiscalía estadounidense ha solicitado a las autoridades mexicanas la captura de los diez políticos, paso previo al proceso de extradición.

La fiscalía general mexicana ya inició el estudio del caso pero este viernes rechazó, por falta de pruebas, proceder a las detenciones.

"No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional", dijo en rueda de prensa este viernes Raúl Jiménez, del área de asuntos internacionales de la fiscalía general.

Indicó que, a través de la cancillería mexicana, solicitarán a Estados Unidos la entrega de "todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios" sobre el caso a fin de valorar si hay elementos contra los políticos señalados por la fiscalía estadounidense.

Si las autoridades mexicanas encuentran fundamentos para capturar a Rocha Moya, primero se debe desahogar un proceso legislativo para retirarle el fuero del que goza como gobernador.

El caso Rocha Moya estalla cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, exige a México resultados en la lucha contra el narcotráfico. Y cuando ambos países y Canadá revisan el tratado de libre comercio de Norteamérica, el T-MEC.